Gutscheine sind Trend

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) (MOZ) Unpassende Weihnachtsgeschenke? Von wegen. Der Umtauschstress nach den Feiertagen ist für viele Frankfurter Händler am Mittwoch ausgeblieben. Statt dessen brummt das Geschäft mit Gutscheinen, die immer häufiger unterm Tannenbaum liegen. Ein Trend, der sich bereits in den vergangenen Jahren abgezeichnet hat.

Weihnachten ist Geschichte. Doch wer die Hoffnung hat, nun ganz in Ruhe einkaufen gehen zu können, sieht sich getäuscht. Im Spitzkrug Multicenter (SMC) sind am Mittwoch viele Geschäfte gut gefüllt. Einerseits, weil viele Frankfurter noch Urlaub haben und sich die freie Zeit mit einem Shoppingbummel vertreiben. Andererseits aber auch, weil Gutscheine immer häufiger zum beliebten Geschenk avanciert sind. Und die werden jetzt eingelöst.

Im Elektronikmarkt Medimax haben die Verkäufer gut zu tun. Und auch in der Parfümerie Gabriel ist der Andrang groß. "Der Trend geht zum Gutschein. Und das schon seit einigen Jahren", erklärt Filialleiterin Heike Busse. Das schütze sicher auch vor Fehlkäufen. Der Umtausch von gekaufter Ware halte sich daher in Grenzen. "Gerade mal ein Kunde hatte dieses Anliegen am Tag nach Weihnachten", so die Expertin für den schönen Duft.

Beliebt sind die meist bunten Kärtchen, die elektronisch aufgeladen werden, aber nicht nur bei Elektronik oder Parfüms, sondern auch im Möbelkaufhaus. Rainer Dilk, Leiter der Filiale von Möbel Boss am Messering, bemerkt ebenfalls ein steigendes Interesse am Gutschein. "Oftmals werden unsere Gutscheine verschenkt, wenn sich Kunden eine neue Küche oder eine neue Couch kaufen wollen. Dann geben viele etwas dazu", sagt er. Der Wunsch, etwas umzutauschen, sei dagegen die Ausnahme.

Was aber tun, wenn man für den Gutschein keine Verwendung hat. Ihn im Geschäft zurückzugeben ist schwierig bis unmöglich. Hier gilt: Gekauft ist gekauft. Rein rechtlich darf man Gutscheine aber an andere Personen weitergeben.

Auf diversen Handelsplattformen im Internet hat sich inzwischen auch für Gutscheine ein Markt entwickelt. Den vollen Betrag des Geschenkgutscheins bekommt man vom Käufer meist nicht erstattet. Abschläge von bis zu 20 Prozent muss man einkalkulieren. Immerhin bekommt man so noch etwas Bargeld heraus. Wichtig ist, besonders bei den Gutscheinen, die elektronisch aufgeladen werden, sich diesen Betrag bei der Übergabe im jeweiligen Geschäft bestätigen zu lassen.

Auch die Frage, wie lange so ein Gutschein denn nun wirklich gültig ist, beschäftigt viele Beschenkte. Grundsätzlich verjähren Gutscheine nach drei Jahren, so eine Anwaltsauskunft. Verkürzte Fristen können zumeist bei Gutscheinen für eine Dienstleistung vereinbart werden. Allerdings ist eine Befristung für den Gutschein von unter einem Jahr nur in den seltensten Fällen gültig. Am besten ist es dennoch, den Gutschein zeitnah einlösen - dann vergisst man ihn auch nicht in der Schublade.