PCK-Straße für Tanklaster fertig

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Täglich rollen bis zu 200 Gefahrgut-Laster über die Straße L der Raffinerie. Die Zufahrt zur TKW-Verladung wurde bei laufendem Verkehr von Grund auf erneuert. So hätte sich PCK auch den Ausbau der B 198 nach Berlin gewünscht: fix, ohne Vollsperrung, pünktlich fertig.

Pünktlich vor Weihnachten haben die Baufirmen die neugebaute Straße zur Tankkraftwagen-Verladung an die PCK Raffinerie übergeben. Auf 1,65 Kilometer Länge ist die Straße in den vergangenen Monaten abgetragen und von Grund auf neu gebaut worden. Geschäftsführer Wulf Spitzley bedankte sich für die gute und schnelle Leistung der Partnerfirmen Rask und M+W Central Europe GmbH Schwedt. Der Auftrag an die Firmen lautete, die Straße unfallfrei, in guter Qualität und innerhalb kürzester Zeit fertigzustellen, ohne die Abfuhr von PCK-Produkten aus der TKW-Verladung zu unterbrechen. Die Straßenbauer lösten das mit einem zügigen Bauablauf, einer halbseitigen Straßensperre und mit Ampeln, die den Verkehr wechselseitig an der Baustelle vorbei führten.

Bitumen, Benzin, Diesel, Heizöl, Flugbenzin und viele andere Erzeugnisse aus dem russischen Erdöl werden über die Straße L aus dem PCK transportiert. Neben den unterirdischen Produktleitungen und dem Gleis ist die Straße ein wichtiger Verkehrsweg zum Transport der Produkte zu Tankstellen, Zwischenhändlern und Endverbrauchern. Diesen Weg für längere Zeit zu blockieren und dafür Umwege in Kauf zu nehmen, kam für PCK nicht in Frage. Entsprechend klar formulierte der Industriebetrieb seine Anforderungen an das Straßenbauprojekt. Auch wenn 2018 der nächste Abschnitt der Straße erneuert wird, soll genau so bei laufendem Verkehr gebaut werden.

Als wichtigsten Grund für den Neubau der Straße formuliert PCK das Thema Sicherheit. "Es handelt sich hier um Gefahrguttransporte auf dem Gelände einer Raffinerie. Wir sind deshalb sehr besorgt darum, dass hier möglichst alles unfallfrei abläuft", erklärt Thomas Schulze, Instandhaltungsleiter der PCK und Projektleiter der Straßensanierung. Um die Sicherheit zu erhöhen, hat das Unternehmen auch den Querschnitt der Straße verbreitert und die Bankette sicherer gestaltet. Parallel dazu wurden Maste mit Video-Kameras aufgestellt, die den reibungslosen Verkehr überwachen sollen.

Für Thomas Schulze und die meisten seiner Kollegen ist die erneuerte Zufahrt zur TKW-Verladung mehr als nur eine Straße. Sie ist ein Statement in Richtung Politik. Die Politik in unserem Land muss offenbar daran erinnert werden, dass sie für die erforderlichen Rahmenbedingungen sorgen soll, damit sich Wirtschaft entwickeln kann. Bei der B 198 haben wir nicht den Eindruck", sagt der Ingenieur. PCK hatte sich vehement für einen schnelleren Bau der Bundesstraße B 198 Richtung Berlin ohne Vollsperrung eingesetzt, vergeblich. "Unter der 15-monatigen Sperrung und den großen Umwegen leiden nicht nur unserer Mitarbeiter Speditionen. Im Grunde leidet die ganze Region darunter", so Thomas Schulze.