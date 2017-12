Wasserspiele statt Bambusbeet

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Mit dem Silvesterball steht zwar die letzte Veranstaltung 2017 noch aus. Doch schon ist der Blick des Familiengarten-Teams aufs neue Jahr gerichtet. Trotz geschlossenen Parks im Winter, Ruhe halten Ines Müller und Kollegen nicht. Im Gegenteil.

"Es ist keinesfalls weniger Arbeit den Winter über. Nur andere", sagt Ines Müller, Chefin des Familiengartens. Da sind einerseits die Reparaturen, die Instandsetzungen, die Vorbereitungen für die nächste Saison. Andererseits sei dies jetzt die hohe Zeit der Veranstaltungen in der Stadthalle. Also heißt es Stühle rein, Stühle raus. Fast am laufenden Band. Dazu eigene Weiterbildungen. Nicht zu vergessen: Zuarbeiten für das Umsetzungskonzept zur weiteren Profilierung der Einrichtung. Bis März, so hat es Dezernentin Petra Stibane den Abgeordneten versprochen, soll dies vorliegen.

Zwei Neuerungen seien bereits in der Realisierung. Am "Schleusenkrug" werde es zur Saison 2018 eine Drehkreuzanlage geben. Die Technik liege schon bereit, müsse nur noch aufgebaut werden, so Müller. Damit entstehe ein zweiter offizieller Eingang, eine Option, von der vor allem Radler profitieren, die auf dem Treidelweg unterwegs sind und einen Abstecher in den Familiengarten machen wollen.

Zudem laufen bereits die Vorbereitungen für die Umwandlung eines Beetes, des Bambusgartens, in den Wasserspielplatz. Der Saisonstart 2018, so verrät Müller schon mal, sei zu Ostern geplant. "Voraussichtlich Karfreitag wollen wir den Park öffnen. Vorausgesetzt, das Wetter spielt mit", erklärt die Leiterin.

In puncto Veranstaltungen geht es indes nahtlos weiter. Da gebe es keine Pause. Die erste öffentliche Veranstaltung sei für den 21. Januar im Kalender vermerkt. Eine Puppentheater-Aufführung. Am 4. Februar seien Baumann und Clausen, aus dem Radio bekannt, zu Gast. Am 4. März, anlässlich des Frauentages, treten die Dream Boys auf. Weitere Höhepunkte dürften die Konzerte "Heimatgefühle" mit Volksmusik im März (Stadthalle) sowie mit Matthias Reim am 28. Juli (Freilichtbühne) sein. Eine Premiere erlebe Eberswalde am 19. Mai mit "May beats". Zu dieser Veranstaltung, die auf der großen Festwiese über die "Bühne" geht, werde DJ Felix Jaehn erwartet. Und der Familiengarten rechnet mit 5000 bis 10 000 Gästen, vor allem jungen Besuchern.

Neben diesem Event, an dem die Einrichtung als Mitveranstalter beteiligt ist, organisiert das Team um Ines Müller zwei (weitere) eigene Veranstaltungen: eine Familienparty am 7. Juli sowie eine Gruselparty zu Halloween. 2017 hatte der Familiengarten erstmals seit Jahren wieder in Eigenregie Veranstaltungen angeboten: die Jubiläumsparty zum 15-jährigen Bestehen und die Halloween-Party, die auf Anhieb ein Erfolg war - mit immerhin 1800 Gästen. Üblicherweise, so erklärt Müller, buchen Dritte den Familiengarten für Veranstaltungen, und tragen damit auch das Risiko. "Wir verfügen nämlich über kein Budget für Veranstaltungen."

Zweifellos werden im Laufe des Jahres einige Projekte das Programm ergänzen, im Tourismuszentrum, auf der Bühne oder in der Stadthalle, ist die Einrichtungsleiterin überzeugt. Erfahrungsgemäß komme Anfang des Jahres noch Bewegung ins Geschäft. Bereits fest gebucht und eine der größten "Nummern" sei hingegen das Evangelische Jugendcamp am 9./10. Juni. Die Messe Barnim-Bau wiederum pausiere ein Jahr. Sportlich gesehen, hätten Veranstalter 2018 eine Hürde zu nehmen: die Fußball-WM im Sommer. Während der Turnierzeit (14. Juni bis 15. Juli) sei es schwierig, mit Kultur gegen Jogis Elf zu gewinnen.

2017 zählte die Anlage insgesamt um die 63 000 Park- und etwa 30 000 Veranstaltungsbesucher. Laut Konzeption soll das Gästeaufkommen mittelfristig auf 150 000 gesteigert werden. Weshalb u. a. ein Familiengartenmanager eingestellt werden soll. So zumindest die Anregung der Verfasser der Studie. Aktuell gehören lediglich vier Mitarbeiter zum Team. Hinzu kommen fünf Bundesfreiwillige. "Ab 1. März unterstützen uns hoffentlich wieder MAE-Kräfte", so Müller. Die sogenannten Ein-Euro-Jobber werden vor allem im Park- und Besucherservice eingesetzt.

Der Familiengarten war 2002 zur Landesgartenschau eröffnet worden. Organisatorisch ist die Einrichtung dem Ordnungsamt und damit dem Dezernat I zugeordnet. Die Rathausspitze hatte kürzlich vorgeschlagen, die touristischen und Freizeitangebote der Stadt in einem Amt zusammenzufassen. Diese Idee fand im Parlament jedoch nicht die Mehrheit. "Deshalb bleibt zunächst alles beim Alten", hatte Kulturdezernent Jan König während der jüngsten Fachausschusssitzung erklärt. "Alle sind zur Diskussion eingeladen."