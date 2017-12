Neue Ausstellung im Krankenhaus

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Eine neue Fotoausstellung ist im Sockelgeschoss des Strausberger Krankenhauses zu sehen. Die Fotografin Katharina Richter präsentiert Ergebnisse ihrer diesjährigen Arbeit. Ob Hochzeitsshooting, Porträtbilder, Tiere oder Handballmannschaften - die Auswahl der Aufnahmen ist auch in diesem Jahr kunterbunt. In ihrem neuen Fotostudio kann sie mit ganz unterschiedlichen Kulissen arbeiten und beinahe jeden Fotowunsch erfüllen. Selbst Bilder von Autos, Motorrädern und Fußballmannschaften sind unter professionellen Bedingungen möglich. Katharina Richter lernte im Berliner Urbschat Fotostudio ihr Handwerk und ist spezialisiert auf Porträt- und Werbefotografie. Im Strausberger Fotostudio Matte erweiterte sie ihr Spektrum vor allem auf Event- und Gruppenaufnahmen. Ihr Atelier in der Müncheberger Rudolf-Breitscheid-Straße, im ehemaligen Jugendclub, bietet viel Platz für selbst entworfene Kulissen. Schon seit einigen Jahren sorgt die Münchebergerin mit ihren Bildern für Gesprächsstoff.

Die Aufnahmen sind noch bis zum 9. Februar im Krankenhaus an der Prötzeler Chaussee 5 zu besichtigen.