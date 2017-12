Die Wirtschaft holt auf

Sonja Jenning

Frankfurt (Oder) (MOZ) Auf ein erfolgreiches Wirtschaftsjahr blickte der zuständige Referent Mario Quast jüngst im Stadtentwicklungsausschuss zurück. Als Beispiele nannte er Neuansiedlungen von Firmen, den Ausbau der digitalen Infrastruktur sowie die positive Entwicklung der Beschäftigungszahlen und der Gewerbesteuereinnahmen.

"Wir können konstatieren, dass wir eines der erfolgreichsten Jahre der Frankfurter Wirtschaft seit 2013 hatten", sagte Wirtschaftsreferent Mario Quast vor den Ausschussmitgliedern und ließ die positiven Schlagzeilen der vergangenen Monate noch einmal Revue passieren.

So baut der Teekapsel-Hersteller Unicaps GmbH seine Produktionsstätte in der einstigen Odersun-Halle auf. Etwa vier Millionen Euro werden investiert, die EU fördert das Projekt mit 650000 Euro. Im Sommer 2018 soll die Produktion laufen. Bis zu 30 Arbeitsplätze werden am Standort geschaffen.

Im Industriegebiet in Markendorf hat der Kunststoffverarbeiter Wefo-Tec bereits eine 3900 Quadratmeter große Halle errichtet. Vor vier Wochen wurden die ersten Maschinen für die Produktion geliefert. Im ersten Quartal 2018 soll der Betrieb aufgenommen werden. Vorerst entstehen 50 Arbeitsplätze. Bis 2019 plant das Unternehmen 25 Millionen Euro am Frankfurter Standort zu investieren, der auch Hauptsitz der Firma werden soll.

Der chinesische Kunststoffproduzent Ying Tong mietete Anfang des Jahres auf dem Tegece-Areal in Markendorf eine Halle als Logistikzentrum an und gründete damit seine erste Auslandsniederlassung. Mittelfristig solle der Standort zur Zentrale für den Europa-Vertrieb ausgebaut werden.

Das IHP erhielt eine 34,2-Millionen-Euro-Förderung aus Bundesforschungsmitteln, das Südring-Center wurde erfolgreich modernisiert, das Klinikum setzte den Ausbau des Gesundheitscampus fort, die Agrar-Erzeugergemeinschaft Kliestow eröffnete die erste Milchtankstelle und die Elektronik-Firma Yamaichi signalisierte den Bau einer neuen Fabrik. Und auch der Breitbandausbau sei nach der Übergabe der Förderbescheide in Höhe von 8,7 Millionen Euro und dem Start des Ausbauprogramms der Telekom auf einem gutem Weg.

Als Erfolgsmodell bezeichnete Mario Quast die Einführung des Lotsendienstes Ende 2016. Damit sei das Profil der Verwaltung im Bereich der Betreuung von Unternehmen geschärft worden. Sechs Lotsen unterstützen vor allem kleinere Unternehmen, unter anderem bei der Fördermittelberatung oder auch beim Ausfüllen von Formularen.

Der Wirtschaftsreferent verwies auch auf die positive Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen. Der Absturz auf 7,8 Millionen Euro, den die Stadt 2012 nach dem Aus von drei Solarfabriken erleiden musste, konnte peu á peu wieder aufgefangen werden. So wurden 2015 bereits wieder 12,1 Millionen Euro eingenommen. In diesem Jahr werden Gewerbesteuern in Höhe 14,3 Millionen Euro erwartet. "Die Prognosen sehen auch weiterhin gut aus", so Mario Quast. Zu der positiven Bilanz gehöre auch, dass die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Frankfurt sich mit derzeit 27525 wieder langsam dem besten Wert von 2011 mit 28796 annähere. Während die Arbeitslosenquote damals jedoch bei 15,2 Prozent lag, beträgt sie aktuell nur 8,2 Prozent.

Die positive Entwicklung spiegele sich auch im Standortranking Prognos-Zukunftsatlas 2016 wieder. Im bundesweiten Vergleich war Frankfurt damals ein überraschender Schritt nach vorn gelungen. Mit Platz 313 (von 402) liegt die Oderstadt inzwischen vor den Landkreisen Oder-Spree und Märkisch-Oderland sowie den Städten Brandenburg an der Havel und Cottbus.