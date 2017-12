Neujahrslauf mit Bambinirunde

LR Beeskow

Beeskow (MOZ) Am 1. Januar startet der Verein Leichtathletik in Beeskow den traditionellen Neujahrslauf. Startschuss für den etwa 2,6 Kilometer langen Lauf ist um 10.30 Uhr am Bertholdplatz. Die Raiffeisen-Volksbank, die Kirchenklause und die Druckerei "Ja bitte" unterstützen die Veranstaltung. Alle, die sich nach den Festtagen ein wenig bewegen, oder einfach nur zuschauen wollen, sind eingeladen. Begonnen wird mit dem Bambinilauf rund um den Bertholdplatz. Die Runde können alle Kinder ab Jahrgang 2011 und jünger absolvieren. Egal ob laufend oder walkend, alle Teilnehmer werden im Ziel auf dem Bertholdplatz empfangen und erhalten eine Teilnehmerurkunde. Auf jeden wartet dort ein Pfannkuchen, gebacken von der Bäckerei Michel. Die Kirchenklause Beeskow spendiert den Kinderpunsch und den Glühwein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.