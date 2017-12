Wechsel im Vorstand der Bürgerstiftung

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) In der Stadtverordnetenversammlung ist Dirk Vogeler schon Frank Balzer nachgefolgt, der als neu gewählter Bürgermeister nicht mehr der SPD-Fraktion angehören wird. Nun gibt es dieselbe Nachfolgekonstellation auch bei der Bürgerstiftung. Am 18. Dezember wurde Dirk Vogeler durch den Stiftungsrat zum 1. Januar in den Vorstand der Bürgerstiftung Eisenhüttenstadt berufen, heißt es in einer Pressemitteilung der Bürgerstiftung. "Grund dafür ist, dass das dienstälteste Vorstandsmitglied, Frank Balzer, durch die Wahl zum Bürgermeister von Eisenhüttenstadt zum 6. Januar sein Amt niedergelegt hat", teilte die Bürgerstiftung mit.

Der Vorsitzende des Stiftungsrates, Axel Krause, würdigte im Namen seiner Mitglieder die engagierte ehrenamtliche Arbeit von Frank Balzer und bedankte sich für seinen Einsatz um das Gemeinwohl in der Stadt und Umgebung. "Er war stets ein aufgeschlossener Partner für die vielen Vereine in Sport, Kultur, Bildung, Soziales sowie Kinder- und Jugendarbeit, um deren ehrenamtlichen Einsatz zu unterstützen", heißt es in der Würdigung der Tätigkeit von Frank Balzer für die Stiftung.

Mit der Nachfolgeregelung soll laut Bürgerstiftung die Kontinuität gewahrt werden: "Dirk Vogeler, ebenfalls fest in Eisenhüttenstadt verwurzelt und ehrenamtlich aktiv, wird den ehrenamtlich Aktiven genauso mit Rat und Tat zur Seite stehen wie sein Vorgänger." Die Bürgerstiftung Eisenhüttenstadt hat in den zurückliegenden fast 15 Jahren gemeinnützige Aktivitäten und Projekte mit weit über 600000 Euro gefördert.