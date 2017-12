Knabenchor nimmt neue Sänger auf

Frank Groneberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Knabenchor der Singakademie nimmt im neuen Jahr wieder neue Sänger auf. Jungs im Alter von sechs bis zehn Jahre können sich am 2. Januar in der Zeit von 16 Uhr und 18 Uhr in der Konzerthalle vorstellen. Chorleiter Jürgen Hintze und seine Assistentin Doris Blenck, die die Nachwuchsgruppe betreut, stehen für Gespräche und Fragen bereit.

"Einzige Voraussetzung ist: Die Jungs müssen Freude haben am Singen", sagt Jürgen Hintze. Wer am Dienstag keine Zeit hat, kann sich auch zu den Proben an jedem Freitag ab 15.45 Uhr in der Konzerthalle vorstellen.

Im Knabenchor singen derzeit fast 60 Jungen und junge Männer. Die Jüngsten werden in der eigenen Nachwuchsgruppe auf das Singen im Chor vorbereitet. Der Knabenchor gibt jedes Jahr etwa 40 Konzerte. Im neuen Jahr sind unter anderem Konzertreisen nach Russland und nach Hamburg geplant.