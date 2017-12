2018 muss Jahr der Ortsteile werden

LR Ber

Bernau (MOZ) BVB/ Freie Wähler Bernau fordert , dass 2018 das Jahr der Bernauer Ortsteile werden soll. Die Stadtfraktion kündigte deshalb am Mittwoch Anträge und Initiativen zur Stärkung der dörflichen beziehungsweise siedlungstypischen Infrastruktur an.

Sowohl im Bereich der verkehrlichen Anbindung etwa durch Buslinien und Radwege als auch in Fragen der ordnungsbehördlichen Sicherstellung der Aufgabenerfüllung gebe es zunehmend Unterschiede zur Kernstadt. Als Beispiel nennt die Fraktion die mangelnde Kommunikation seitens der Stadt gegenüber Ladeburg im Hinblick auf eine mögliche Ortsumgehung oder etwa die wochenlang verzögerte Reparatur von Straßenlampen in Börnicke nach den Herbststürmen. Zugleich brauche es gerade für die Ortsteile eine komplette Überarbeitung der Straßenausbaubeitragssatzung zur Entlastung der Anlieger, so die Fraktion.