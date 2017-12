Niederfinow erneuert Krafthaus-Vertrag

Julia Lehmann

Niederfinow (MOZ) Die erste Gemeindevertretersitzung mit neuen Mitgliedern ist geschafft. Peggy Fürst ist mehrheitlich zur stellvertretenden Bürgermeisterin gewählt worden. Langwierige Diskussionen hatte der Beschluss zur Vertragskündigung des Krafthauses zur Folge.

Günther Gollner, Niederfinows Bürgermeister, hat gleich zur ersten Sitzung am Freitag vor Weihnachten des neuen Gemeindeparlaments eines der kontroversen Themen auf die Tagesordnung nehmen lassen. Das Krafthaus. Die offizielle Ernennung der neu gewählten Vertreter per Beschluss war da nur eine Formalie: Benjamin Buchwald (FDP), Klaus Butzkies, Peggy Fürst, René Otremba, Thomas Siebke, Moritz Springer und Heike Thiede gehören fortan zum neuen Gemeindeparlament. "Wir freuen uns, dass Sie gewählt worden sind", ließ Jörg Matthes von Amtsseite wissen.

In den nächsten Wochen sei eine Positionierung zum Klockow-Haus sowie zur Erstellung eines Schilder- und Baumkatasters notwendig, so Matthes. Gollner rauschte regelrecht über die ersten Tagesordnungspunkte hinweg. Das gab Klaus Butzkies Anlass zur Kritik an Gollner. Dieser solle die Form wahren und bei Abstimmungen Ja-, Nein-Stimmen und Enthaltungen korrekt abfragen. Aber schließlich hatte man mit 15-minütiger Verspätung begonnen. Ausnahmsweise war die Sitzung auf 18 Uhr verlegt worden, woran der Bürgermeister und Klaus Butzkies erst durch ihre Mitstreiter erinnert werden mussten. Durch offene Wahl wurde Peggy Fürst einstimmig zur stellvertretenden Bürgermeisterin gewählt. Gleich fünf Vertreter schlugen sie für das Amt vor.

Von Harmonie aber trotzdem keine Spur. Der Ton wurde rauer, als es um das Krafthaus ging. Eine zähe Diskussion, die Günther Gollner mit etlichen scharfen Fragen und Vorwürfen in Richtung Amt gespickt hatte. Gollner ließ die neuen Vertreter darüber entscheiden, ob der Vertrag zwischen Gemeinde und Amt Britz-Chorin-Oderberg zur Bewirtschaftung des Hauses mit Tourist-Info gekündigt werden soll. Das Gremium stimmte dann auch mehrheitlich für die Kündigung. Allerdings mit einer Änderung im Beschlusstext. Es soll ein neuer Vertrag erstellt werden, der die finanzielle Entwicklung der Einkünfte der Gemeinde durch den Parkplatz berücksichtigt und somit ein Sonderkündigungsrecht gewährt, sollte sie den Parkplatz verlieren. Diesen Vorschlag brachten Moritz Springer und andere ein. Peggy Fürst warb für eine positive Kommunikation in der Beschlussvorlage, die den Willen am Weiterbetrieb hervorhebt. Der alte Vertrag läuft Ende 2018 aus, wenn die Kündigungsfrist von einem Jahr bis Monatsende berücksichtigt wird. Die Gemeinde zieht die allermeisten ihrer Einkünfte aus dem Parkplatzbetrieb am Schiffshebewerk. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) strebt an, das gesamte Areal in eine Trägerschaft zu geben. Die Gemeinde fürchtet den Verlust.

Gollner selbst plädiert dafür, dass die Gemeinde nicht länger als Betreiber fungiert. Nicht solange sie nicht auch Träger ist. "Wir zahlen nur", lautet sein häufig wiederholter Vorwurf. Die Gemeinde hätte nichts mitzuentscheiden. Dieser Zustand sei außerdem unrechtmäßig, so Gollner und zieht das Kloster Chorin beispielhaft heran. Deshalb sei die Abspaltung vom Amt und die Übernahme der Trägerschaft durch die Gemeinde Chorin erfolgt, behauptete Gollner. Der Vertrag hätte bei Unterzeichnung 2014 geprüft werden müssen, führte er weiter aus. Matthes konnte nicht sicher sagen, ob das erfolgt ist. Und der Bürgermeister setzte nochmal nach, ließ Matthes seine eigenen Worte wiederholen. Der verwies indes auf das Konzept "Niederfinow 2025", das derzeit erstellt werde. Es soll eine planerische Grundlage sein, wie es touristisch weitergehen kann. Gollner wollte Fakten von Matthes hören. 15 000 Euro würde die Gemeinde für das Krafthaus im Jahr zahlen. 10 000 Euro kämen dazu, die durch Fördermittel ausgeglichen werden, unterbrach ihn Gollner. Und wie lange die fließen, sei ungewiss.