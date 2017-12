Schmelztiegel für Weihnachtsspeck

Auspowern nach der Trägheit der Weihnachtstage: Unter Anleitung von Paula Pradel probierten die Teilnehmer der Speck-weg-Party am Mittwoch in der Tanzschule Gertitschke & United dancers Kapow aus. Außerdem tanzten sie Zumba und Pound. © Foto: MOZ/Lisa Mahlke

Lisa Mahlke

Fürstenwalde (MOZ) Nach den Feiertagen fühlen sich viele weniger wohl in ihrem Körper. Kurz darauf klopft auch schon Neujahr mit den vielen guten Vorsätzen an die Tür, die Fitnessstudios sind überfüllt. Die MOZ hat sich umgehört, wie die sportlichen Ziele am besten erreicht werden können.

"Das Problem ist, dass viele im Januar übermotiviert sind", sagt Jens Bezill, Personal-Trainer und Inhaber des Studios "Fight & Athletic Gym" in Fürstenwalde. "Sie legen richtig los, kommen fünfmal die Woche - und fallen nach ein paar Wochen zurück in alte Gewohnheiten." Sein Tipp: einfach anfangen, ob Januar oder Juli. Wer etwas ändern will, solle nicht auf gute Vorsätze warten.

Es sei ratsam, mit zwei oder drei Trainingseinheiten pro Woche zu starten und sich zu steigern. Denn wer es übertreibt, werde lediglich mit extremem Muskelkater belohnt. Ob nun joggen gehen oder Krafttraining - Jens Bezill will sich da nicht festlegen. "Das kommt individuell auf die Person an", sagt der 42-Jährige. Wichtig sei ein gewisses sportliches Verständnis. Ist dieses vorhanden, spreche auch nichts dagegen, allein Sport zu treiben. "Wer aber zum Beispiel zu Hause mit einer Fitnessapp trainiert, wird nicht kontrolliert", gibt er zu bedenken. Im Sportstudio hingegen sei derjenige unter Aufsicht.

"Außerdem macht Sport in Gemeinschaft mehr Spaß", fügt er einen weiteren Pluspunkt des Trainierens im Studio hinzu. Auch wenn die Wörter "Kampf" und "Athletik" im Studionamen anderes vermuten lassen, müsse sich im "Fight & Athletic Gym" niemand vor "Machogehabe" fürchten. "Ich achte darauf, das hier rauszuhalten. Jeder soll sich wohlfühlen", sagt er. Statt "mit dem Ego" zu trainieren und besonders hohe Gewichte zu stemmen, gehe es um die saubere Ausführung der Bewegungen.

Eines der Studiomitglieder wog vor einem Jahr noch 155 Kilogramm, hat 34 Kilogramm abgenommen. "Er ist mein Vorzeigebeispiel im vergangenen Jahr. An ihm sieht man, dass es klappt", sagt Bezill. Angefangen als Sportmuffel, habe ihn nun der Sporteifer gepackt: Er komme ganz diszipliniert vier- bis fünfmal die Woche ins Studio.

"Leider ist es nicht so, dass der Speck genauso schnell verschwindet, wie er gekommen ist", sagt Hans-Peter Wedel, Inhaber der 2HP-Fitnessstudios in Fürstenwalde und Erkner. Gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung seien der Schlüssel. Zucker, Alkohol, fette Speisen, Weißmehlprodukte - alles, was in der Weihnachtszeit nicht wegzudenken ist, müsse vom Speiseplan verschwinden. Wichtig seien Gemüse und ballaststoffreiche Nahrungsmittel. Er stellt aber klar: "Hungern bringt nichts!" Wer in Form kommen möchte, sollte Ausdauer- und Krafttraining betreiben. "Durch Krafttraining werden die Muskeln vergrößert und brauchen auch im Ruhezustand mehr Energie, während bei der Ausdauer nur das verbraucht wird, was der Körper gerade benötigt." In Fitnesskursen komme auch der Spaß nicht zu kurz und das Wohlbefinden nach dem Sport sei motivierend, sagt er. Es sei ein Mythos, dass in Fitnesstudios nur junge, schöne Menschen trainieren. "Der Altersdurchschnitt bei uns liegt bei weit über 45 Jahren", erzählt er.

Dass man sich den zu Weihnachten angefutterten Speck auch wegtanzen kann, hat am Mittwoch die Tanzschule Gertitschke & United dancers in Fürstenwalde gezeigt. "Da meistens die guten Vorsätze am dritten Tag des neuen Jahres vergessen sind, fangen wir heute schon an, mit der Speck-weg-Party etwas für die Fitness zu tun", sagt Tanzlehrerin Kay Graf. Wer sich vornimmt, die Ernährung umzustellen, sei oft nach wenigen Tagen frustriert, weiß sie. Deshalb sei es besser, mit einem Tag pro Woche zu starten und zu spüren, wie gut der gesunde Tag tut. Generell sei es nicht ratsam, sich zu viele Dinge auf einmal vornehmen. Sich bewusst zu sein, warum man ein bestimmtes Ziel erreichen möchte, sei effektiver. "Und wenn man jeden Morgen mit dem Gedanken daran aufsteht, dann behält man es im Auge", sagt Kay Graf. Bis 31. Januar können Interessierte kostenlos Fitnesskurse der Tanzschule ausprobieren: Pound, bei dem Ripsticks (Trommelstöcke) zum Einsatz kommen, Kapow, eine Mischung aus Fitness und Tanz, und Zumba. Ein spezielles Speck-weg-Programm nach Weihnachten gibt es im B1 Sport- und Freizeitcenter in Schöneiche zwar nicht. "Aber bei uns kann an Fitnessgeräten trainiert werden und wir bieten Fitnesskurse an, wie Bauch-Beine-Po, Aerobic, Pilates, Dance Aerobic oder Yoga", erklärt Mitarbeiter Marko Hannemann. Am besten sei es, sich von einem der Trainer beraten zu lassen. "Man muss ausprobieren, was am besten zu einem passt. Und Badminton, Squash oder Tennis spielen ist ja auch Sport", sagt er.