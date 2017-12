Vorverkauf für Abend mit Gregor Gysi

LR Ber

Ahrensfelde (MOZ) Zu einem Gespräch mit Moderator Hans-Dieter Schütt kommt der Linken-Spitzenpolitiker Gregor Gysi zwar erst am 22. März ins Ortsteilzentrum Ahrensfelde, der Kartenvorverkauf beginnt aber schon am 9. Januar. An diesem Tag können in der Zeit zwischen 18 und 19 Uhr die Tickets im Vorraum des Ortsteilzentrums gekauft werden. Der Preis liegt bei 15 Euro. Restkarten gibt es dann ab dem 11. Januar im Blumenstudio Flickert.

In seiner Autobiografie "Ein Leben ist zu wenig" erzählt Gysi von seiner Kindheit und Jugend, schildert seinen Weg zum Rechtsanwalt, gibt Einblicke in sein Verhältnis zu Dissidenten und in die Spannungsfelder an der Spitze von Partei und Linken-Bundestagsfraktion.