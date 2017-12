Praxislernen mit Brief und Siegel

Dietmar Rietz

Angermünde (MOZ) Das Krankenhaus Angermünde und die Ehm Welk-Oberschule vertiefen ihre Zusammenarbeit. Pflegedienstleiterin Annerose Prager und Schulleiter Frank Bretsch unterzeichneten vor Weihnachten einen Kooperationsvertrag. Er sieht vor, , Schüler bei der Berufsorientierung noch besser zu fördern.

Schüler der Ehm Welk-Oberschule kommen oft zum Praxislernen in das Angermünder Krankenhaus. Seit vielen Jahren beteiligt sich das Krankenhaus am "Projekt Praxislernen", das die Schule ins Leben rief. Neun- und Zehntklässler tauschen gelegentlich den Klassenraum mit dem Krankenzimmer und erfahren anschaulich, worauf es in der Gesundheits- und Krankenpflege ankommt.

"Ein Erfolgsprojekt", sagt Schulleiter Frank Bretsch. Im Krankenhaus wird den jungen Leuten soziales Engagement und Empathie abverlangt, sie können Stärken an sich erkennen und ihre Persönlichkeit entwickeln und dabei herausfinden, ob ein Gesundheitsberuf für sie in Frage kommt. Viele Eltern begrüßen die "Schultage im Krankenhaus." Ihr Standpunkt: Gute Aussichten, dass die berufliche Zukunft ihrer Kinder in der näheren Heimat liegt.

Das Krankenhaus wiederum braucht Fachkräfte-Nachwuchs. "Insbesondere in Pflegeberufen, sie stellen den größten Anteil der Beschäftigten dar", sagt Pflegedienstleiterin Annerose Prager. Das gegenseitige Kennenlernen weit im Vorfeld einer möglichen Berufsausbildung knüpft enge Bande zwischen Schülern und Pflegekräften, von denen beide Seiten gleichermaßen profitieren.

Das ist auch der Kern des nun besiegelten Kooperationsvertrages. Schüler von der achten Klasse an aufwärts können zusätzlich zum Praxislernen besondere Praktikumsplätze nutzen, die das Krankenhaus ihnen anbietet und nach Abschluss eines erfolgreichen Praktikums einen Patenschaftsvertrag vom Krankenhaus bekommen. Sie bleiben somit früh mit ihrem möglichen Ausbildungsbetrieb in Verbindung und erhalten bei Problemen Unterstützung.

"Unsere erfahrenen Praxisanleiterinnen machen sich beim Praktikum ein Bild vom jeweiligen Schüler und können sehr gut einschätzen, für wen ein Gesundheitsberuf in Frage kommt", sagt Annerose Prager. "Der frühe realitätsnahe Einblick in den Berufsalltag verhindert, dass junge Leute mit falschen Vorstellungen in die Ausbildung gehen und ermöglicht zugleich, dass Fachkräfte von morgen durch persönlichen Kontakt an das Haus gebunden werden. Zugleich erfahren wir durch die Rückmeldungen der jungen Leute, wo wir uns verbessern müssen, um auch in Zukunft attraktiv für junge Bewerber zu sein."

Das Praktikum kann den Schülern mit einer Aufwandsentschädigung vergütet werden. Außerdem lädt das Krankenhaus Schüler zu Fachvorträgen zu Themen wie Lungengesundheit oder Sucht ein.

Beide Partner vereinbarten darüber hinaus Exkursionen und Informationstage, bei denen Berufe im Verbund der GLG vorgestellt werden.

Insgesamt hält der kommunale Krankenhausverbund 18 Berufsausbildungen bereit.