Leute kennenlernen und etwas bewirken

Anett Zimmermann

Eichwerder (MOZ) Ramona Geue heißt die neue Vorsitzende des Heimatvereins Eichwerder. Sie freut sich bereits auf die erste Veranstaltung des neuen Jahres - das gemeinsame Verbrennen der Weihnachtsbäume.

Ramona Geue genießt das Familienleben "in vollsten Zügen", wie sie sagt. Im Jahr 2000 hätten sie das Haus in Eichwerder gekauft, erzählt die heute 49-Jährige, die als Erzieherin für Kinder und Jugendliche im "Waldhaus" bei der Stephanus-Stiftung in Bad Freienwalde arbeitet. Mit sie meint sie nicht nur ihren Mann, sondern auch den gemeinsamen Sohn und dessen Familie, allen voran ihre vierjährige Enkelin.

"Dabei wollte ich nie ein Haus", blickt die gebürtige Wriezenerin zurück. Erst recht nicht nach dem Hochwasser 1997, bei dessen Abwehr sie aktiv mitgeholfen habe. Aber dann hätte sie sich in das eigentlich viel zu große Haus in Eichwerder verguckt, sagt sie lachend und staunt auch selbst immer noch ein bisschen. "Als unser Sohn das Haus gesehen hat, war schnell klar, dass er einmal in die andere Hälfte ziehen wird."

Das Heimischwerden im neuen Ort sei allerdings nicht so einfach gewesen. "Eichwerder ist ja ein Straßendorf", erklärt Ramona Geue. "Da kommen sie mit dem Auto an, gehen in ihr Haus und fahren irgendwann wieder los." Mit einem Hund müsse man natürlich raus und habe damit auch die Chance, Leute kennenzulernen, aber das habe ihr nicht gereicht.

"So bin ich vor etwa 15 Jahren zum Heimatverein gekommen", erzählt sie und fügt hinzu: "Ich wollte die Menschen hier besser kennenlernen und auch ein bisschen bewirken im Ortsteil." Die bisherige Vorsitzende Jutta Werbelow habe sie dann auch recht schnell für den Vorstand gewonnen. "Ich war Schriftführerin und für die Kultur zuständig."

Sich selbst sieht sie als Macherin. "Ich muss jetzt also lernen, das eine oder andere mehr zu delegieren und unsere Mitglieder stärker einzubeziehen." Im Moment seien es 18. "Über Zuwachs würden wir uns natürlich freuen", sagt neue Vorsitzende, die ihre Funktion offiziell zum 1. Januar übernimmt. Der Gründungsvorsitzende sei mit etwas mehr als 70 Jahren noch immer dabei: Siegfried Bröckel. Margot Thunack ist mit über 90 Jahren das älteste Mitglied im Verein. Mitmachen könne jeder, der aus Eichwerder komme, in Eichwerder lebe, den etwas mit Eichwerder verbindet oder/und der Eichwerder etwas Gutes tun möchte.

Zu den nächsten Vorhaben zähle, so Ramona Geue, am 20. Januar das Weihnachtsbaumverbrennen am Sportplatz. Eine Woche vorher hole die Freiwillige Feuerwehr die abgeschmückten und am Straßenrand abgelegten Bäume ab. Über die genauen Zeiten werde noch informiert. Über die inzwischen intensivere Zusammenarbeit mit der Feuerwehr , an deren Spitze jetzt Marcus Klemke steht, freue sie sich sehr. "Unsere große Premiere hatten wir ja zu Halloween im Oktober", erinnert die Vereinschefin. Dass die Löschgruppen Eichwerder und Altwriezen/Beauregard enger zusammengerückt sind, habe sich an dem Tag auch bei den Besuchern widergespiegelt.

Am Herzen liegt Ramona Geue auch das Familienfest am 2. Juni. Anlass sei der Kindertag. "Die Familien stehen dabei auch wirklich im Mittelpunkt", erläutert sie. Vorbereitet würden dazu unter anderem Spaßspiele für Groß und Klein. "Und natürlich bietet so ein Fest auch eine gute Gelegenheit, um miteinander ins Gespräch zu kommen."

Stärker in den Mittelpunkt der Vereinsarbeit soll zudem Thöringswerder rücken, das wie Jäckelsbruch zu Eichwerder gehört. Ramona Geue spricht in diesem Falle allerdings nur kurz von "Tüte" und wird bei der Nachfrage unsicher. Ist das nun Familien- oder Dorfsprache? Alteingesessene wissen mit "Tüte" - vielleicht von Zuckertüte? - durchaus etwas anzufangen. "Wir wollen uns dort in jedem Falle mal wieder umsehen."