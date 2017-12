Sportlich-gesunder Start ins neue Jahr

Elke Lang

Storkow (MOZ) Alle Jahre wieder zum 1. Januar lädt der Arbeitskreis Sport / Touristik des Burg-Kultur-Vereins Storkow zum Neujahrslauf ein. Diesmal ist es schon der zwölfte. Anfangs waren Start und Ziel auf der Burg. Seit 2016 treffen sich die Gesundheitsbewussten nach einer Zeit des Schlemmens in Karlslust gegenüber dem Sportplatz an Nettis Speisekammer. Annett Kühn, die Inhaberin, gehörte einst zu einer Gruppe von Silvester-Feiernden im Friedensdorf, welche die Idee für den Storkower Neujahrslauf ausgebrütet hatten.

Neujahrslauf, das Wort klingt nach Sport, "aber unserer ist kein Wettbewerb", betont Helga Kühne, Leiterin des Arbeitskreises. Dieser organisiert im Sommer Radtouren und Wanderungen, welche in Zukunft vor allem im Zusammenhang mit der wiederzubelebenden Veranstaltungsreihe "Kaffee-Klatsch" stattfinden sollen. "Wir wollen, dass die Leute das Jahr sportlich-gesund beginnen und einfach nur Spaß dabei haben", erklärt sie.

Gewöhnlich treffen sich je nach Witterung vierzig bis sechzig Teilnehmer. Helga Kühne sorgt für eine Erwärmung der Muskeln durch gemeinsame Gymnastik zu Musik vom Band. "Ganz gemütlich geht es für die Walker zu", verspricht die Wanderleiterin. Die Strecke, etwa vier Kilometer lang, führt an der Mahlerkiefer vorbei zum Burghof, wo der Burgladen geöffnet hat und eine kurze Rast eingeplant ist. An den Büffelwiesen entlanglaufend, kommt man anschließend nach etwa anderthalb Stunden über die Seepromenade ans Ziel. Die gleiche Strecke werden die Nordic Walker mit ihren Stöcken nehmen, "aber sie sind etwa nach einer Stunde am Ziel", weiß Helga Kühne. Eine dritte Gruppe, die bisher immer zehn bis fünfzehn Personen stark war, geht joggend auf Tour und wählt nach Absprache vor Ort eine eigene Route, die etwa sechs Kilometer lang sein wird.

Am Ziel muss der Ausflug nicht zu Ende sein. "Es geht auch um die Geselligkeit, darum, dass die Leute sich gleich im neuen Jahr treffen können", freut sich Annett Kühn, die von 11 bis 15 Uhr zu einem Neujahrsbrunch mit einem "Kater"-Teller, einer heißen Suppe, Glühwein und Vitaminpunsch am Lagerfeuer einlädt.