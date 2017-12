Grundschule im Haushalt 2018 enthalten

Kai-Uwe Krakau

Ahrensfelde (MOZ) Der Bau einer Grundschule in Lindenberg ist das größte Projekt der Gemeinde in den kommenden Jahren. Das Vorhaben wurde in der Dezember-Sitzung der Gemeindevertretung bestätigt.

"Das größte Vorhaben, das uns in den kommenden Jahren beschäftigen wird, ist der Neubau der Grundschule in Lindenberg", sagte Bürgermeister Wilfried Gehrke. Der CDU-Politiker rechnet dabei mit einer Investitionssumme von 23,5 Millionen Euro. "Ich bin froh, dass die Gemeindevertreter diese Summe auch ohne kontroverse Diskussionen bestätigt haben", so der Rathauschef.

Für den Grunderwerb sind im 2018er Haushalt 500 000 Euro eingestellt. Darüber hinaus kommen 820 000 Euro für die Planung der Bildungseinrichtung hinzu. Der größte Beitrag, nämlich 12,8 Millionen Euro für den eigentlichen Bau, ist im Investitionsplan für das Jahr 2019 vorgesehen.

Für den gemeindlichen Brandschutz sind 2018 insgesamt 281 000 Euro eingeplant. So sollen für die Planung und den Bau eines Feuerwehrdepots in Lindenberg 183 000 Euro ausgegeben werden. Für die Gestaltung der Außenanlagen stehen weitere 37 000 Euro zur Verfügung. Für alle Feuerwehren werden zudem vier Wärmebildkameras angeschafft. Kosten 11 000 Euro.

Der Umbau des ehemaligen Brandenburg-Marktes für die Kindertagesstätte Eiche lässt sich die Kommune 337 000 Euro kosten. Die Erstausstattung wird mit 70 000 Euro zu Buche schlagen, Planung und Bau der Außenanlagen mit weiteren 40 000 Euro.

Für Buswartehäuschen im Gemeindegebiet stehen 30 000 Euro bereit, die Planung des Geh- und Radweges zwischen Blumberg und Bernau wird im kommenden Jahr 42 000 Euro verschlingen. Der eigentliche Bau ist dann 2019 vorgesehen, die Kosten liegen dann bei fast 290 000 Euro. Für den Backofen auf dem Festplatz in Mehrow sind 10 000 Euro eingeplant.

Der Ergebnishaushalt ist bei den Erträgen auf 24,841 Millionen Euro festgesetzt. Bei den Aufwendungen steht im Zahlenwerk eine Summe von 24,829 Millionen Euro. Hinzu kommen außerordentliche Erträge in Höhe von 3,8 Millionen Euro sowie 100 000 Euro als außerordentliche Aufwendungen.

Im Finanzhaushalt stehen Einzahlungen von 27,72 Millionen Euro Auszahlungen von 25,96 Millionen Euro gegenüber. Einzahlungen von 23,66 Millionen Euro entfallen dabei auf die laufende Verwaltungstätigkeit. Bei den Auszahlungen sind es 21,91 Millionen Euro. Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit belaufen sich auf rund vier Millionen Euro, die Auszahlungen in diesem Bereich auf 3,97 Millionen Euro.

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden im Ahrensfelder Haushaltsplan für das kommende Jahr nicht festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für künftige Haushaltsjahre liegt bei 23,11 Millionen Euro.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) beträgt 305 von Hundert, für die Grundsteuer B (Grundstücke) 420 von Hundert. Bei der Gewerbesteuer liegt der Hebesatz bei 300 Prozent.