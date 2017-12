Ersatz für den Poller kommt im Frühjahr

Kerstin Unger

Herzsprung (MOZ) Raimund Dufke aus Bölkendorf benutzt regelmäßig den Radweg zwischen Herzsprung und Augustenfelde. Vor allem in der dunklen Jahreszeit ist die Bundesstraße zu gefährlich. "Vor einiger Zeit ist der Poller kaputt gefahren worden. Jetzt ist er ganz weg. Die Autos können wieder durchbrettern", schildert er. Das sollte vor vier Jahren verhindert werden. Damals hatten Landkreis, Ministerium und Polizei bauliche Verkehrseinschränkungen gefordert.

Wir baten die Stadtverwaltung um Antwort auf die Fragen, was dort passieren soll, ob der Zustand so bleibt oder an der Instandsetzung gearbeitet wird. Darauf antwortete Frank Dorn vom Bauamt der Stadt: "Der Poller bereitet uns viele Sorgen. Er wurde durch Fremdeinwirkung beschädigt beziehungsweise total zerstört. Diese Sachbeschädigungen kosten viel Geld und Zeit. Die Stadt hat den Poller dreimal neu gekauft, weil eine Reparatur nicht mehr möglich war. Bei der Polizei in Angermünde erfolgte eine Anzeige, einmal mit Fotos und einem Zeugen, der gesehen hat wie der Poller beschädigt wurde.

Die Staatsanwaltschaft Neuruppin hat nun informiert, dass das Verfahren eingestellt wird. Sollten sich neue Erkenntnisse ergeben, wird das Verfahren wieder aufgenommen. Über die Wintermonate wird der Poller nicht mehr ersetzt, um den Winterdienst auf der Fahrradstraße zu gewährleisten. Im Frühjahr wird die Stadt den Poller durch den Bauhof nochmal ersetzen lassen."