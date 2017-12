Initiative fordert mehr Geld für Radwegebau

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) "Gut ausgebaute Radwege abseits der Hauptverkehrsstraßen mit ihren Unfallgefahren sind die vernünftigere Lösung gegenüber den unsinnigen Radschutzstreifen entlang der Heegermühler Straße", heißt es in der jüngsten Pressemitteilung der Bürgerinitiative "Radwege in Eberswalde", die von Gerd Markmann und Ulrich Pofahl herausgegeben wurde. Die Initiative votiere für intelligente Radwegeverbindungen zwischen den einzelnen Stadtteilen - mit Blick auf eine gute Erreichbarkeit wichtiger Quellen und Ziele, betonen die beiden Sprecher.

Bis kurz vor Weihnachten hatten bereits 1365 Eberswalderinnen und Eberswalder mit ihrer Unterschrift die Forderung der Initiative nach einem Bürgerbegehren unterstützt, das zum Ziel hat, die bis zum Herbst 2016 geltende Verkehrsführung in der Heegermühler Straße wiederherstellen zu lassen. Konkret geht es um den Abschnitt zwischen den Einmündungen zur Drehnitz- und zur Boldstraße, der bis dahin in jede Richtung über zwei Fahrspuren für Autos verfügte.

Aktuell geht es der Initiative überdies um ihren Vorstoß, die städtischen Mittel für den Radwegebau deutlich aufzustocken, über den die Eberswalder Volksvertreter vor ihrer Entscheidung zum Nachtragshaushalt 2017/2018, die im Dezember mit deutlicher Mehrheit gefallen war, nicht einmal ansatzweise diskutiert hatten. Die Mitglieder der Initiative hatten ihren Vorschlag schriftlich bei Volker Passoke, dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung, eingereicht und mündlich im Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt vorgetragen. Sie setzen sich dafür ein, dass das jährliche Radwege-Budget auf mindestens 250 000 Euro aufzustocken. Überdies sollte Eberswalde zusätzlich Fördergelder beantragen und einsetzen. "Damit würden die Vorgaben des Radnutzungskonzeptes von 2015 wenigstens teilweise erfüllt", urteilen Gerd Markmann und Ulrich Pofahl in ihrer Pressemitteilung. Im von den Volksvertretern bestätigten Nachtragshaushalt, der nicht zuletzt eine erhebliche Ausweitung des Stellenplans im Rathaus beinhalte, seien für den Radwegebau lediglich Eigenmittel in Höhe von rund 15 000 Euro pro Jahr berücksichtigt. Den Antrag der Bürgerinitiative habe Baudezernentin Anne Fellner zwar mit der Aussage beantwortet, dass eine Stärkung der Radinfrastruktur ein wichtiges Ziel der integrierten Stadtentwicklungsstrategie sei und mit der Umsetzung des Radnutzungskonzeptes konsequent weiter verfolgt werde. Zugleich habe sie aber betont, dass die Diskussion um finanzielle Mittel in der ganzheitlichen Zusammenschau aller Aufgaben der Stadt geführt werde. Keine Fraktion sei bereit gewesen, eine Aufstockung der Mittel mitzutragen, ohne konkrete Projekte und Umsetzungsmöglichkeiten zu benennen.