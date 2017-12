Wenn der Baum weg muss ...

Uwe Stemmler

Fürstenwalde (MOZ) Die Weihnachtsbaumentsorgung durch das KWU beginnt am 8. Januar. Die Bäume dürfen nicht mehr mit dem Restabfall eingesammelt werden. Sie müssen zudem komplett abgeschmückt und auf maximal zwei Meter gekürzt werden. Stellplätze und Termine:

Spreenhagen, 8. Januar: Glascontainerstellplatz Artur-Becker-Ring, Hartmannsdorf: Feuerwehr und Bungalowsiedlung/Friedersdorfer Straße, Neu Hartmannsdorfer Straße.

Odervorland, 9. Januar: in der Regel bei den Festplätzen.

Fürstenwalde, 9. Januar, Glascontainerstellplätze: Turmstraße 30, Wilhelmstraße 9, Frankfurter Straße 17 und 67, Neue Gartenstraße 34, Am Bahnhof 1a (Busbahnhof), Robert-Havemann-Straße 3, Goetheplatz 6g, Seilerplatz 3, Parkplatz Spreebrücke, Lenaustraße 8, Breitscheidstraße 16, Gottfried-Keller-Straße 16, Rauener Straße 59, Lange Straße 40/Ecke Richard-Tauber-Straße, Petersdorfer Straße 50, Paul-Frost-Ring 5 und 32, Alte Petersdorfer Straße 20a, Rauener Kirchweg 20a, August-Bebel-Straße 81 (Am Pfuhl), Waldemarstraße 13, Reifenwerkstraße 8, Ring der Freundschaft 14 und 25 sowie Sammelplätze in den Großwohnanlagen in Mitte und Süd.

15. Januar: Glascontainerstellplätze Dobrowolski-Straße 1, Dr.-Golz-Straße 8, Dr.-Theodor-Neubauer-Straße, Ernst-Thälmann-Straße 106, E.-Jopp-Straße 52, Hegelstraße 1, Jahnstraße 47, Karl-Liebknecht-Straße 59, Kaufland, Küstriner Straße 22c, Mozartstraße 1, Palmnicken Schulgelände, Wolkowstraße 6 und 29, Ziolkowskiring 75 sowie Sammelplätze in den Großwohnanlagen in Nord.

Bad Saarow, 10. Januar, Großwohnanlagen: Bahnhofstraße, Pieskower Straße, Schulstraße, Forsthausstraße. Weitere Stellplätze: Bahnhofstraße (gegenüber 9c-d), Platanenstraße (Parkplatz Kleistpark), Friedrich-Engels-Damm (Parkplatz), Neu Golm: Chausseestraße (Parkplatz Ortseingang), Petersdorf: Am See/Seebad (Parkplatz), Diensdorf-Radlow: Parkplatz neben Caravan-Center, Langewahl: Parkplatz Chausseestraße/Schulstraße, Reichenwalde: Parkplatz Feuerwehr, Dahmsdorf: Dorfanger, Kolpin: Parkplatz neben Hauptstraße 23.

Steinhöfel, 15. Januar: Bushaltestellen Charlottenhof und Altes Vorwerk, an den Mülltonnen Demnitzer Straße/Heuweg, Arensdorf: Glascontainer beim Spielplatz, Heinersdorf: Feuerwehrscheune, Parkplatz zwischen Feuerwehr und Herrenhaus, Behlendorf: Bushaltestelle, Jänickendorf: Am Festplatz, Neuendorf: gegenüber Feuerwehr.

Grünheide, 15. Januar: in der Regel an den Glascontainern in Grünheide und in den Ortsteilen.

Infos: Internet-Portal der KWU; Entsorgungstermine.