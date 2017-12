Eisenhüttenstädter brauchen Geduld

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Weihnachten ist vorüber und die ersten Nadeln des aufwendig geschmückten Baumes liegen bei manchem sicherlich schon auf dem Teppich. Die ersten Tannen, Fichten und Kiefern werden bald schon entsorgt.

Alle Jahre wieder. Das gilt nicht nur fürs Baumschmücken, sondern auch für die Weihnachtsbaumentsorgung. Am 8. Januar beginnt das Kommunale Wirtschaftsunternehmen Entsorgung (KWU) des Landkreises wieder mit den Sondertouren, die gern auch haushaltsnahe Sammelaktionen genannt werden. Los geht es in Erkner und Fürstenwalde. In Eisenhüttenstadt und den umliegenden Ämtern müssen sich die Menschen etwas gedulden. Wichtig ist, die Bäume müssen komplett abgeschmückt sein und dürfen eine Länge von zwei Metern nicht überschreiten. Größere Exemplare sind zu zersägen.

Am 11. Januar steht Ragow-Merz auf dem Tourenplan. Im Ortsteil Merz können die Bäume auf dem Glascontainerstellplatz im Puschweg abgelegt werden, in Ragow in der Dorfstraße.

Die erste Weihnachtsbaum-Entsorgung in Eisenhüttenstadt gibt es am 15. Januar. Da werden die Autos des KWU die Müllplätze der Wohnkomplexe I bis IV anfahren. Auch die Stellplätze in der Werksiedlung, die Glascontainerstellplätze in der Kirschplantage sowie in den Ortsteilen Diehlo und Schönfließ sind dann dran.

Am 19. Januar ist ein Großkampftag für die Mitarbeiter des KWU. Da sind die Entsorgungsfahrzeuge in den Ämtern Schlaubetal, Neuzelle und Brieskow-Finkenheerd unterwegs. Im Schlaubetal geht es nach Dammendorf zu den Stellplätzen an der Landstraße, Ecke "Zum Seeblick" an der Freifläche gegenüber vom Friedhof. In Grunow werden die Bäume an der Mixdorfer Landstraße beim Parkplatz Friedhof abgeholt. In Mixdorf ist der Sammelplatz hinter der Hauptstraße 16. Die Müllroser können ihre Bäume im Kaisermühler Weg, in der Frankfurter Straße sowie im Kirschweg und am Schützenplatz ablegen.In Bremsdorf ist der Spielplatz, Ecke Festplatz der Sammelort, in Fünfeichen der Glascontainerstellplatz in der Förstereistraße und in Kieselwitz der Wirtschaftshof, LPG-Weg am Friedhof. In Pohlitz kommt das Fahrzeug in die Dorfstraße, Ecke Pappelweg, in Rießen zum Ortsausgang in Richtung Schernsdorf und in Schernsdorf dann zum Sportplatz.

In Brieskow-Finkenheerd sind Sammelstellen am Platz der Freiheit, am Sportplatz sowie in der Straße der Jugend bei den Glascontainern. In Groß Lindow fährt das KWU-Fahrzeug den Knappenweg am Sportplatz an, in den Ortsteilen Schlaubehammer und Weißenspring die Kaisermühler Straße beziehungsweise die Dorfstraße - jeweils auf Höhe der Glascontainer. Die sind auch Sammelpunkt in Vogelsang am Neuen Weg und Am Anger, sowie in Aurith an der Dorfstraße. In Ziltendorf können die Bäume an der Oderstraße, sowie in der Ernst-Thälmann-Siedlung in der Parkstraße abgelegt werden. In Wiesenau wird die Hauptstraße in Höhe des Feuerwehrgerätehauses zur Sammelstelle.

Auch im Amt Neuzelle geht die Sammelaktion am 19. Dezember weiter. In Breslack an der Ringstraße, in Coschen am Anger, in Ratzdorf am Feuerwehrgerätehaus in Wellmitz am Gasthaus. In Neuzelle selbst am Lindenpark, in Bahro, Henzendorf, Schwerzko und Treppeln am Gemeindehaus. In Ossendorf und Göhlen wird das Feuerwehrgerätehaus angefahren, in Streichwitz und Möbiskruge jeweils das Gasthaus, in Bomsdorf der ehemalige Landmarkt, in Kobbeln die Bushaltestelle und in Steinsdorf der ehemalige Schulhof. In Lawitz wird am Löschteich gesammelt.

Schlusslicht im Tourenplan bilden die Wohnkomplexe V bis VII sowie der Ortsteil Fürstenberg in Eisenhüttenstadt am 22. Januar.

Wer nicht auf Entsorgungsfahrzeug warten, seinen Weihnachtsbaum aber loswerden möchte, der kann diesen privat zu einer KWU-Abfallkleinmengenannahmestelle bringen - und zwar kostenlos. In Eisenhüttenstadt befindet sich diese in der Oderlandstraße.