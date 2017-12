Mehr Übersicht durch Kreisverkehr

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Stau in Spitzenzeiten, Gelenkbusse, die kaum durchkommen, Radfahrer, die Abstellmöglichkeiten suchen und fehlende Übersicht für alle Verkehrsteilnehmer. Das sind einige der Beweggründe, die die Panketaler Gemeindevertreter dazu bewogen haben, für den Vorschlag aus dem Amtshaus zu stimmen, den Knoten Lindenberger Weg/Goethestraße/Rathenaustraße zu einem Kreisverkehr auszubauen.

440 000 Euro sollen Planung und Ausbau kosten, 20 000 Euro sind für einen Flächentausch nötig, um das Vorhaben durchzuziehen. Realisiert werden soll der Ausbau 2018/19. Grund genug für die SPD-Fraktionsvorsitzende Ursula Gambal-Voß, daran zu erinnern, was im kommenden Jahr auf die Pendler der Region so zukommen wird. "Wenn wir dann auch noch diesen Knoten dicht machen, drehen die Leute durch", prophezeite sie.

Die Entlastung der Wohnviertel, die an diese Kreuzung stoßen, habe höchste Wichtigkeit, betonte Stefan Kadatz, Fachbereichsleiter für Bauen und Verkehrsflächen in Panketal. Der Kreisel soll 22 Meter im Außenring betragen und elf Meter im Innendurchmesser. Der Knoten müsse auch die Wendemöglichkeit für Busse absichern und Entwässerungsprobleme in dem Bereich lösen. Deshalb sei man auch von einer Kreuzung mit Wendeanlage, wie es noch 2016 vorgesehen war, abgerückt und schlage nun den "kleinen Kreisverkehr" vor.

Geprüft werden noch Hinweise, die im Rahmen der Diskussion gegeben wurden. Dazu sollen mehr Rad-Abstellplätze geschaffen werden anstatt neuer Parkplätze.

Mit dem Kreisverkehr soll auch die Durchlässigkeit des Knotens erhöht und das Wohngebiet Eichenring entlastet werden. Hier sind Erweiterungen geplant, mehr Verkehr ist folglich zu erwarten. Aktuell treffen an dem Verkehrsknoten eine Wohnstraße, eine Sammelstraße und eine Hauptverkehrsstraße aufeinander. Die Sichtverhältnisse sind schwierig, die Vorfahrtsregel rechts vor links wird oft nicht beachtet. Aktuell ist das Teilentwässerungsgebiet IV in Neu-Buch, das an die Kreuzung grenzt, im Ausbau. Die Goethestraße soll im Frühjahr fertig werden. Provisorische Gehwege und verwirrende Situationen, auch für Radfahrer, könnten mit dem Kreisel-Projekt endgültig beseitigt werden. Die Situation werde in dem unbeschilderten Bereich klar geordnet.

Einige Grundstücke gehören dem Land Berlin. Die Bereitschaft, Flächen mit Wertausgleich zu bekommen, sei vorhanden, so das Bauamt. Eine gemeinsame Ausschreibung mit den Arbeiten an der Hannah-Arendt-Straße wird angestrebt.