Radfahrbrücke an der B112 ist gefährlich glatt

Ines Weber-Rath

Lebus (MOZ) Die Radfahrbrücke über dem Kunersdorfer Grund an der B112 ist gefährlich. Der Brückenbelag sei oft "wie Schmierseife", sagt Mike Köhler. Der Lebuser weiß, wovon er spricht: Sein Sohn und dessen Freund waren nicht die einzigen Sturzopfer auf der Brücke, die Bestandteil des viel befahrenen Oder-Neiße-Radweges ist.

Mike Köhler kennt noch andere Radfahrer, die auf der Brücke mit ihrem starken Gefälle weggerutscht und gestürzt sind. Einen Frankfurter habe er nach dem Sturz, blutverschmiert, samt Rad in seinem Auto mitgenommen, berichtet der Lebuser. Ein Radfahrer habe durch den Sturz eine schwere Kopfverletzung und bleibende Schäden erlitten, weiß Köhler.

Er hatte sich bereits Ende Oktober per Mail an die Seelower Straßenmeisterei gewandt. Aus der hieß es später, der Lebuser sei der Erste, der auf das Brückenproblem aufmerksam mache. "Dabei stand einer der Unfälle schon im September im Polizeibericht in der MOZ", sagt Mike Köhler. Er wollte mit seiner Mail an die zuständige Straßenmeisterei eigentlich nichts anderes erreichen, als dass die Verantwortlichen Warnschilder an der Brücke aufstellen und möglichst auch etwas am Belag verändern. Als sich nichts tat, wandte sich der Lebuser an die MOZ.

Auf unsere Nachfrage erklärt die Pressesprecherin des Landesbetrieb Straßenwesen, Cornelia Mitschka: Die Hinweise zur Rutschgefahr auf zwei Radwegebrücken im Zuge des Oder-Neiße-Radwegs an der B112 seien der Behörde erst seit Ende November bekannt. Die Straßenmeisterei habe bei der Straßenverkehrsbehörde das Aufstellen von Warnschildern mit dem Zusatz "Rutschgefahr bei Nässe" beantragt und die Schilder bestellt. "Sowie die verkehrsrechtliche Anordnung vorliegt und die Schilder da sind, werden sie aufgestellt", versichert Mitschka. Außerdem sollen Experten den Zustand der Brückenbeläge unter die Lupe nehmen.