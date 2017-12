Ärger über 15 Euro vor Silvester

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Das Parken in der Altstadt erfordert viel Aufmerksamkeit. Das beginnt bei der Einfahrt aus den drei möglichen Richtungen: an der Sparkassen-Hauptgeschäftsstelle, an der Kreuzung An der Stadtmauer/Müncheberger Straße und von der Wriezener Straße aus. Dort stehen die aus Sicht von Karen Lorenz aus Prädikow kaum wahrzunehmenden Schilder für das Zonen-Parkverbot.

Die aus Hamburg stammende und jetzt in dem Prötzeler Ortsteil Prädikow wohnende Kleinwagenfahrerin hatte eines Freitags, genau um 12 Uhr, einen Arzttermin in der Großen Straße. Nach drei Umrundungen des Zielgebiets auf der vergeblichen Suche nach einem Parkplatz fuhr sie schon in leichter Zeitnot die Große Straße hinauf und entdeckte im nördlichen Teil hinter drei rechts abgestellten Transportern einen freien Platz. Erleichtert parkte sie ein, löste einen Parkschein und eilte zur Anmeldung. Umso größer ihr Ärger bei der Rückkehr: Ein Knöllchen hinterm Scheibenwischer. Das wollte sie sich nicht gefallen lassen. Sie legte Widerspruch ein, belegte ihren Parkschein, beteuerte, nur die letzte freie Lücke genommen zu haben - vergeblich. Im Zonenparkverbot sei das Parken nur in den gekennzeichneten Flächen erlaubt, und sie habe nun einmal deutlich hinter dem Parkschild mit dem zum Gehweg zeigenden Pfeil gestanden. Der schließt den erlaubten kostenpflichtigen Parkstreifen bekanntlich ab. "Für mich ist das ganz klare Abzocke durch die Stadt", schimpft Karen Lorenz und führt als Beweis an, dass ihre seit vielen Jahren in Strausberg lebenden Kollegen das Zonenparkverbot auch nur vom Hörensagen kennen würden. "An allen Zufahrten zur Altstadt wird mit den offiziellen Schildern auf das Zonenparkverbot hingewiesen", sagt dazu die Fachbereichsleiterin Bürgerdienste Gurdrun Wolf..

In der Tat stehen alle diese Schilder an ihrem Platz, allerdings nicht allein. Kraftfahrer, die von der Straße An der Stadtmauer nach links in die Müncheberger Straße abbiegen wollen, müssen nicht nur querende Fußgänger und Radfahrer, die "Grün" haben, beachten, sondern auch die Kanten der links und rechts die Einfahrt verengenden grauen Kübel und vier Verkehrsschilder mit Zusatzschildern, von denen das Zonenparkverbot nicht unbedingt das auffälligste ist. Karen Lorenz wird ihre 15 Euro jetzt zähneknirschend vorm letzten Fristablauf bezahlen, "aber Abzocke ist es doch", sagt sie.