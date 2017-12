Mit sechs Coups in die Landesklasse

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Es scheint, als seien die Uckermärkischen Bühnen in diesem Jahr wie Phönix aus der Asche auferstanden. "2017 war das Jahr der ubs.", versichert Reinhard Simon gegenüber dieser Zeitung. Auf einmal scheint zu gelingen, was jahrelang vorgedacht, aber unmöglich schien. Mit sechs Coups schaffen die Schwedter Bühnen den Aufstieg in die Landesliga.

Coup Nr. 1: Das kleine Provinztheater an der polnischen Grenze wird 2017 mit einem Ritterschlag zum Landestheater Nord in den Brandenburger Kulturadelsstand erhoben. Aufgabe einer Landesbühne: in Regionen aufzutreten, wo es zwar Spielstätten, aber keine eigenen Ensembles gibt. Dafür erhalten Schwedt als Landesbühne Nord und Senftenberg als Landesbühne Süd in diesem Jahr schon zusätzlich Geld. Ab nächstem Jahr mehr als doppelt so viel. Die Schwedter könnten damit ihre Stärken besser ausspielen: von der Kooperation mit den Schulen bis hin zum Unterhaltungstheater und der leichten Muse, mit Musicals.

Simon und Schauspieldirektor André Nicke müssen sich dafür kommunale Partner suchen. Statt mit diesem oder jenem Standort einen Auftritt zu verhandeln, sollen die Produktionen regelmäßig in mehreren Städten des Landes gezeigt werden. Simon und Nicke sind sich der Herausforderung bewusst: "Es wird Jahre dauern, sich in Städten wie Fürstenwalde, Eberswalde, Rheinsberg oder Neuruppin ein festes Publikum zu erspielen." Zuvor müsste das Land aber noch einige Spielstätten technisch aufrüsten.

Coup Nr. 2: Die Brandenburger Kreisgebietsreform ist zwar krachend gescheitert, aber Schwedt und das Theater profitieren von den politischen Grabenkämpfen im Vorfeld. Bisher gilt: Für den laufenden Betrieb beziehen die Uckermärkischen Bühnen etwa 1,8 Millionen Euro von der Stadt, und weitere ungefähr 3,5 Millionen Euro vom Land und vom Kreis. Künftig soll gelten: Das Land finanziert die Hälfte der Gesamtsumme, dreißig Prozent kommen über das Finanzausgleichgesetz (dem Topf für die kommunale Finanzierung) und nur noch 20 Prozent müsste die Kommune tragen. Die Stadtkasse würde um ungefähr eine Million Euro im Jahr entlastet, dem Theater eröffnen sich neue Spielräume.

Coup Nr. 3: Das Theater in Schwedt wird im Herbst gleichrangiges Mitglied im Theater- und Konzertverbund (TKV). Dem gehörten bisher das Hans-Otto-Theater und der Nikolaisaal (beide Potsdam), das Theater Brandenburg an der Havel sowie das Brandenburgische Staatsorchester und das Kleistforum (beide Frankfurt) sowie assoziiert das Staatstheater Cottbus an. Der Verbund regelt den kulturellen Austausch zwischen den Mitgliedern.

Coup Nr. 4: Nach 20 Jahren Zusammenarbeit der Schwedter Theaterleute mit Polen: Am 24. Juni unterzeichnen Reinhard Simon, der Intendant der Uckermärkischen Bühnen Schwedt, und Maciej Sobczak, Rektor der Music Academy Danzig, einen Kooperationsvertrag. Studenten der Akademie absolvieren in Schwedt Praktika in Gesang, Tanz, Schauspiel. Polen stehen schon regelmäßig auf Schwedter Bühnen. Auch in Erfolgsproduktionen wie "Romeo und Julia", dem Mozart-Musical "Amore mio" und im Reformations-Musical "Luther - Zwischen Liebe, Tod und Teufel". Abgesegnet ist der deutsch-polnische Theaterpakt von Kulturministerin Martina Münch. Sie war Gast bei der Musical-Aufführung und Zeugin beim Besiegeln des Zukunftsvertrages.

Coup Nr. 5: Theaternetzwerk. Grenzüberschreitend spinnen es die Uckermärkischen Bühnen mit dem Theater Vorpommern und der Oper Stettin. Deren Marketing soll eine einheitliche Dachmarke schaffen, die grenzüberschreitend für Produktionen der drei Häuser wirbt. Angebote für alle Altersgruppen. Sprachbarrieren werden mit dem Übertiteln bei Vorstellungen abgeräumt. Die Bühnen und die Oper Stettin wollen 2018 das Weihnachtsmärchen "Die Schöne und das Biest" inszenieren. Das diesjährige haben mehr als 16600 Menschen besucht. Jeder dritte Zuschauer kam aus Polen. Das Netzwerk wird bis 2020 von der Europäischen Union gefördert. 3,3 Millionen Euro fließen da hinein. Das meiste entstammt Fördertöpfen.

Coup Nr. 6: Sanierung der Theaterfinanzen. Um dessen Bedeutung zu ermessen, muss man sich um einige Theaterjahre zurückversetzen. Seit 2011 laufen den Uckermärkischen Bühnen die Kosten aus dem Ruder. Der flotte Werbespruch "Hier machen wir das Theater" bekommt in manchen Ohren zeitweilig einen schalen, politischen Beigeschmack. Bis Ende 2013 rutschten die Bühnen mit 1,45 Millionen Euro in die roten Zahlen. Wegen des Defizits fehlte kurzzeitig sogar Geld, um Löhne und Gehälter zu zahlen.

Die schärfsten Kritiker an der Oder fordern in dieser Theaterfinanzkrise Simons Kopf, seine Kündigung als Intendant. Andere behalten einen kühlen Kopf.

Was ist passiert? Das einstige Kernproblem der Schwedter Theaterkrise ist jahrelang zuvor schon bekannt. Die Finanzierung der Bühnen ist "gedeckelt". Das bedeutet: Die Kultur-Finanziers passen es nicht den Jahr für Jahr steigenden Sach-, Personal- und anderen Kosten an. Sämtliche Tarifsteigerungen, auch die steigenden Sachkosten plus Rückstellungen für die Altersteilzeit, haben die Bühnen selbst zu erwirtschaften, erklärt Simon. Mehrfach ist das in den Berichten der Wirtschaftsprüfer von der WIBERA, auch von den Bühnen eindringlich benannt worden. "Es gab damals keinerlei einvernehmliche Lösung zwischen den Geldgebern und den ubs.", sagt Simon rückblickend. Dem Vorschlag zu einer "dynamischen Förderung" sei nicht entsprochen worden. "Die öffentliche Wahrnehmung und die Mitwirkung der Abgeordneten wurden behindert, weil die Prüfung der Haushalte durch den Kreis einen Rückstau von mehreren Jahren hatte. Dadurch entstand der Eindruck, dass es hier etwas zu verheimlichen gäbe. Das entsprach nicht der Wahrheit. Gerüchte und Halbwahrheiten und auch handwerkliche Probleme der Uckermärkischen Bühnen im Mix ergaben das Bild, dass einzig und allein die ubs. am Haushaltsdefizit schuld waren."

Simon übernimmt trotzdem in der Krisensituation als Intendant die Verantwortung - für alles. Es gibt Aussprachen und Regelungen zur Haushaltsführung, ein 10-Jahres-Konsolidierungsprogramm. Bittere Beigabe: Personalreduzierungen und weniger Aufführungen. Aber es gibt auch den Schulterschluss zwischen ubs.-Mitarbeitern und Abgeordneten und Stadtverwaltung.

Die Stadt greift kurzzeitig tief in die Tasche. Niemand will am Ende das Schwedter Theaterschiff gegen die Wand fahren lassen. Es ist ein Kulturanker für die ganze Region. Die Geldgeber "dynamisieren" die Finanzierung, gliedern sie an die Tarifsteigerungen an. Das Haus schwenkt um auf den verordneten, drastischen Sparkurs. Die kurzzeitige Finanzierungslücke wird mit einem Kassenkredit überbrückt. Den tilgen die Bühnen in den jeweiligen Monaten des Folgejahres.

Simon bietet an, auf der Brücke des Kulturkreuzers am Steuer zu bleiben. Um den Betrieb wieder in geordnete Bahnen zu führen und seinem Nachfolger kein Defizit zu hinterlassen. So begründet er damals sein Angebot. Die entscheidenden Köpfe willigen ein. Im Jahr 2017 sollen ungefähr zwei Drittel des Defizits abgetragen sein.

Zum Jahresende 2017 deutet Simon nun an: Die Bühnen kehren nach harten Diät-Jahren früher als erwartet in den grünen Bereich der Finanzierung zurück.

Für 2019 sucht Schwedt einen neuen Intendanten. In der Woche vor Weihnachten hat eine gut karätig besetzte Kommission hinter verschlossenen Türen Bewerber um die Nachfolge Simons als Intendant der Uckermärkischen Bühnen begutachtet.

Über den Ausgang des sensiblen Verfahrens ist wie üblich Stillschweigen vereinbart. Frühestens auf der nächsten Sitzung der Stadtverordneten, so ist anzunehmen, wird der Name des künftigen Theaterthronfolgers öffentlich bekannt. Denn der braucht ausreichend Zeit, um die Spielzeit 2019 vorzubereiten und ein Ensemble zu engagieren.

Reinhard Simon leitet das Haus seit mehr als einem Vierteljahrhundert und hat es um viele Klippen gesteuert, an neue Ufer gebracht. Sein aktueller Vertrag läuft im August 2019 aus.