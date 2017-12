Die letzten Blutstropfen des Jahres

Viola PETERSSON

Eberswalde (MOZ) Trotz Feiertage und Weihnachtsferien - für den DRK-Blutspendedienst gibt es keinen Urlaub. Das gemeinnützige Unternehmen hat am Mittwoch zu einem Sondertermin im Paul-Wunderlich-Haus eingeladen. Alle sieben Sekunden braucht ein Patient in Deutschland eine Bluttransfusion, nach einem Unfall, bei einer Operation oder infolge einer Krankheit. Eine Blutspende zum Jahreswechsel hat aufgrund der kurzen Haltbarkeit von Blutpräparaten eine ganz besondere Bedeutung, heißt es beim DRK Nordost. Sie trägt u. a. dazu bei, die Patientenversorgung mit den lediglich vier bis fünf Tage einsetzbaren Thrombozytenkonzentraten zu sichern. Diese werden überwiegend bei der Behandlung von Krebskranken benötigt.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag waren die Spenderteams an insgesamt sechs Orten in Brandenburg im Einsatz, um Blut "einzusammeln", darunter in Eisenhüttenstadt und in Neuruppin. Am Mittwoch waren in Eberswalde 88 Spender der Bitte zum Aderlass gefolgt. Eberswalde gehört für den Dienst zu den Orten mit der höchsten Resonanz. Im Laufe des Jahres haben die Spender in der Barnimer Kreisstadt bei den monatlichen Terminen mehr als 500 Liter des roten Lebenssaftes "geopfert". Bis Ende November hatten genau 1016 Spender die Quellen sprudeln lassen, wofür sich auch der regionale Klinikkonzern GLG bei den Freiwilligen bedankte.

Den Kampf um die Liegen beim ultimativ letzten Termin 2017 hat - ganz sportlich - Michael Weihrauch gewonnen. Für den Trainer war es die 191. Spende. 1968, als Schüler, habe er das erste Mal gespendet. "Als 18-Jähriger braucht man immer Geld", so der Eberswalder. Damals habe es als Anreiz 45 Mark gegeben, weiß er noch genau. Das Motiv, helfen zu wollen, das sei erst später in den Vordergrund getreten. Einmal habe er sogar einem Krebspatienten mit einer Knochenmarkspende helfen können. "Stammkunde" ist ebenso Christine Zobel aus Chorin. "Ich kriege noch Besuch heute. Deshalb bin ich gleich zu Beginn hierher gekommen." Probleme habe sie bei der Spende nie gehabt, so die 64-Jährige.

Schwierigkeiten befürchtete auch Schwester Uschi nicht. Trotz gelegentlicher Festtagssünden. Erhöhter Cholesterinspiegel oder Restalkohol? "Das sind hier fast durchweg regelmäßige Spender. Die wissen, worauf es ankommt", so die DRK-Mitarbeiterin. Überhaupt würden sich die Brandenburger heute deutlich bewusster ernähren. Im Übrigen werden die Blutproben getestet. Zwar nicht auf Cholesterin, aber etwa auf Leberwerte und HIV.

Der DRK-Blutspendedienst Nordost benötigt eigenen Angaben zufolge pro Werktag rund 650 Spenden in Berlin-Brandenburg. Aktuell ist insbesondere die Blutgruppe 0 Rhesus negativ gefragt. Laut Barometer gelten die Bestände dort als "gering". Das DRK ist seit gut zwei Jahren Kooperationspartner der GLG. Nach der plötzlichen Geschäftsaufgabe des Vorläufers im Herbst 2015 war das DRK in die Bresche gesprungen.