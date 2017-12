Erstmals Windstärke 9 aufgezeichnet

Nadja Voigt

Güstebieser Loose (MOZ) Jahrein, jahraus wird über nichts so viel geredet, wie über das Wetter: Unter Anglern, Gärtnern, Sportlern, Landwirten, in der Familie und mit den Nachbarn sowieso. Doch wie war es wirklich, das Wetter 2017?

Eine Frage, die Franz Kohler aus Güstebieser Loose beantworten kann. Seit langem beschäftigt er sich mit regionalem Wetter. Über die Arbeit im Garten und den Wassersport ist er dazu gekommen. Bis 2006 kann er in seiner Statistik zurückschauen. Zwei Computerbildschirme hat er in seiner Veranda in seinem Haus in Güstebieser Loose im Blick. Nur einen Mausklick entfernt sind die Daten gespeichert. "Mich fasziniert es, das über Jahre verfolgen zu können", sagt Franz Kohler. Und kann sofort sagen, das in der vergangenen Woche vor acht Jahren immerhin 16 Grad Minus herrschten. Davon sind die aktuellen Werte weit entfernt. Franz Kohlers private Messstation liegt rund zwei Kilometer von der Oder entfernt und wird von ihm seit 1999 betrieben. Und so lässt sich aus Kohlers Sicht schon eines feststellen: "An der Grenze zum Kontinentalklima im Osten ist es hier immer kühler und trockener als im westlichen Brandenburg." Und: "Das nördliche Oderbruch ist eher regenarm und sonnenreicher als die übrigen Regionen Brandenburgs."

2017 hatte mit Minus 10,7 und Minus 9,1 Grad Celsius im Januar und Februar ein mildes Frühjahr zu bieten. "Zum Vergleich: Am 27. Januar 2010 herrschten Minus 22,8 Grad", sagt Kohler mit Blick auf seine Statistik. Prägend war im zurückliegenden Jahr der späte Frost vom 20. April. "Am Boden waren es über acht Stunden sogar 5,6 Grad Minus", sagt Kohler. "Die Folge waren die Ernteausfälle bei Obst und Beeren", resümiert Franz Kohler. "Und dann hat es bis Mai fast gar nicht geregnet", sagt er weiter. "Die jetzt herrschende hohe Bodenfeuchtigkeit hat dafür ihren Ursprung in den überdurchschnittlichen Niederschlägen im Oktober und November." Damit haben vor allem die Landwirte in der Region zu kämpfen. Ihre Daten bekommen sie auch von dem Wetterfachmann aus Güstebieser Loose.

Mit unterschiedlichen Messmethoden erfasst Franz Kohler das Wetter: Durch Wind- und Solarmessung, Bodentemperaturen in zwei verschiedenen Tiefen, über den Luftdruckmesser und den Regenmesser. Alle Daten laufen in seiner Veranda zusammen. Und von dort aus hat er sie stets im Blick. "Wie in den Wintermonaten hatten wir auch im Sommer nie eine stabile Wetterlage", stellt er fest. Der ständige Wechsel von Hochs und Tiefs habe zu großen Temperaturschwankungen und schließlich im Oktober mit "Xavier" und "Herwart" zum Höhepunkt geführt: Orkanböen der Windstärke 9. "Das gab es hier vorher noch nie", sagt Franz Kohler. "Zwischen 17.55 Uhr und 18.05 Uhr hielten sich die Böen ständig zwischen 74 und 84 Stundenkilometern, gefolgt von Stromausfall und schweren Schäden", blickt er auf das Orkantief "Xavier" am 5. Oktober zurück. "Mit langanhaltenden Stürmen folgte "Herwart" am 29. Oktober. Dort gab es jedoch nur kurze Böen um 4.05 Uhr mit 76 Stundenkilometern und um 10.05 Uhr mit 73 Stundenkilometern."

Dass seine Wetteraufzeichnungen weitreichend genutzt werden, hat Franz Kohler über die Jahre festgestellt. "Meine Homepage ist sehr gut besucht. Bis aus Südamerika und Asien hatte ich Besucher auf der Seite. Oder eben auch Leute, die ein Haus im Oderbruch besitzen, und schauen wollten, wie das Wetter hier ist." Aber auch Versicherungen versuchen, mit Blick auf seine Seite, Schadensfälle beurteilen zu können.

Zum Jahresende ist weiterhin keine Frostperiode zu erkennen. "Unsere Kälte kommt immer aus dem Nordosten", so Franz Kohler. Die Kälteachse ziehe dann hinunter über die Alpen bis nach Spanien. Nur 70 Frosttage und 16 Eistage - dabei muss die Temperatur 24 Stunden unter 0 Grad liegen - gab es 2017. "2010 zum Beispiel gab es dagegen 120 Frosttage und 64 Eistage", so Kohler. Und heißer als in 2017 war es früher auch schon mal: 2006 gab es 72 Sommertage mit Temperaturen über 25 Grad und 26 heißte Tage mit über 30 Grad. "2017 hatte 42 Sommertage und gerade einmal fünf heiße Tage."

Das aktuelle Wetter bietet Franz Kohler im Internet unter: www.oderbruchwetter.de