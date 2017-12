Ferienhäuser sind Silvester ausgebucht

Bernhard Schwiete

Bad Saarow/Wendisch Rietz (MOZ) Nicht nur im Sommer bevölkern die Urlauber zuhauf die Gemeinden am Scharmützelsee. Auch zu Weihnachten und vor allem über den Jahreswechsel sind Bad Saarow und Wendisch Rietz als Reiseziele beliebt. Wer für die Silvesternacht kurzfristig noch eine Unterkunft sucht, steht vor einem schwierigen Unterfangen.

"Wir haben jetzt einen großen Gäste-Wechsel, waren aber zu Weihnachten ausgebucht und sind dies auch zu Silvester", sagt Anja Witzlack, Geschäftsführerin des Ferienparks Scharmützelsee in Wendisch Rietz. Durchgehend gebucht hätten nur wenige Gäste; bei den meisten beschränkt sich der Aufenthalt also auf einige Tage. "Silvester sind wir schon immer voll, aber Weihnachten war das neu", sagt Anja Witzlack. Das gestiegene Interesse der Gäste zum Fest führt sie auch zurück auf das Animationsprogramm mit Weihnachtsmann, das der Ferienpark in diesem Jahr erstmals anbot.

Ähnlich ist die Lage in der anderen großen Ferienhaussiedlung am Scharmützelsee, dem Schlosspark in Bad Saarow. "Über den Jahreswechsel sind wir ausgebucht. Die meisten Gäste bleiben bis 2. oder 3. Januar", sagt Stefanie Berger. Auch im Schlosspark ist diese Situation zu Silvester nichts neues. Über Weihnachten waren laut Stefanie Berger etwa 90 Prozent der Unterkünfte belegt. Die beiden Anlagen in Wendisch Rietz und Bad Saarow sind annähernd gleich groß. Sie bieten jeweils mehr als 130 Ferienhäuser an.

Auch in den Hotels werden viele Gäste erwartet. "Wir haben heute noch zwei Stornierungen bekommen, sind aber so gut wie ausgebucht", hieß es am Mittwoch aus dem Hotel Esplanade in Bad Saarow. Auf der Buchungsplattform des A-Rosa Scharmützelsee in Bad Saarow ist die Nacht über den Jahreswechsel nicht mehr verfügbar, ebenso wenig für die Nacht vom 30. zum 31. Dezember. Gleiches gilt für das benachbarte, etwas weniger luxuriöse und dafür preisgünstigere A-ja Resort.

Auch das beliebte Internet-Buchungsportal booking.com offeriert nur noch sehr begrenzte Auswahl. Wer nur für die Nacht des Jahreswechsels sucht, hat Pech. Wer ein paar Tage länger bleiben will, kann noch im Seehotel Südhorn in Wendisch Rietz und in einigen Bad Saarower Ferienwohnungen einchecken.

"Viele Anbieter verlangen über den Jahreswechsel einen Mindestaufenthalt von oft drei oder vier Nächten", erläutert Laura Beister, Geschäftsführerin des Tourismusvereins Scharmützelsee. Ebenso würden oft Pakete inklusive eines Silvester-Dinners verkauft. "Kurzentschlossenen, die noch etwas finden wollen, helfen wir aber gerne", sagt sie.