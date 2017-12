Spendenlauf feiert Jubiläum

Stefan Zwahr und Gunnar Reblin

Oranienburg/Kyritz (MZV) Viel Werbung brauchte Initiatorin Kathrin Koczessa für den Oranienburger Silvesterlauf nicht machen. Musste sie auch nicht: Schon Monate vor dem Spendenlauf am 31. Dezember kündigen Läufer und Walker ihre Teilnahme an. Die Veranstaltung ist längst zur Tradition geworden. Auch in Kyritz klingt das Jahr traditionell sportlich aus.

Sowohl in Oranienburg als auch in Kyritz fällt der Startschuss am Sonntag um 10 Uhr.

2008 hatte alles ganz klein angefangen. Die Koczessas, die in Oranienburg eine gleichnamige Spedition betreiben, hatten nach dem Aus des Oranienburger Neujahrslaufes, der alljährlich im Schlosspark stattfand, nach einer Möglichkeit gesucht, um Läufer bei einem lockeren sportlichen Jahresausklang zusammenzuführen. Mit den Jahren wurde es im Start- und Zielbereich auf dem Speditionsgelände an der Lehnitzstraße 73 immer voller. Mittlerweile hat sich der Lauf zu einem Event entwickelt, das - gemessen an der Organisation und dem Teilnehmerfeld - mit den größten Brandenburgcup-Veranstaltungen mithalten kann.

"Es war nicht unser Ziel, einen Lauf mit einer derartigen Bedeutung zu schaffen", sagt Kathrin Koczessa, die bei der jüngsten Auflage nahezu 250 Teilnehmer begrüßen konnte. Diese kommen längst nicht nur aus der Region - und suchen auch nicht die sportliche Herausforderung. Abgesteckte Strecke, Zeiterfassung, Ergebnislisten, Medaillen: All das gibt es beim Spendenlauf nicht. Auch ein Startgeld wird nicht erhoben. Beim Lauf kann jeder Teilnehmer den Verlauf und die Distanz seiner Strecke frei wählen, sollte in diesem Jahr aber die durch den Sturm geschädigte Lehnitzer Seite des gleichnamigen Sees meiden. "Wir schlagen eine Route auf dem Radweg Richtung Malz vor", sagen die Organisatoren, die auch diesmal für die Betreuung von Kindern sorgen werden. Im Anschluss an den Lauf - wenn die Teilnehmer bei Punsch, Pfannkuchen (auch diesmal gesponsert von Katja Grünler-Erchinger) und Bratwurst zusammensitzen - geht eine Spendendose durch die Reihen. An wen der Erlös geht, steht bereits fest. "Das Geld bleibt wie immer in der Region", kündigt Kathrin Koczessa an.

Sie findet es schön, "dank der Hilfe von vielen Leuten" in jedem Jahr jemanden unterstützen zu können, dem es nicht so gut geht. "Die Sorgen und Probleme können wir den Begünstigten nicht nehmen. Aber vielleicht tragen wir dazu bei, dass sie sich einen kleinen Wunsch erfüllen können." Die 40-Jährige ergänzt: "Dass wir es durch die Spenden und dank der Unterstützung vieler freiwilliger Helfer schaffen, den Begünstigten den Alltag ein bisschen schöner zu machen, freut mich sehr."

Auch im Ruppiner Land gab es einst einen traditionellen Läufer-Ausklang: der Kyritzer Silvesterpokallauf. Bis vor drei Jahren bildete er den Abschluss des Sportjahres in der Region. Im Dezember 2014 ging mit der 40. Auflage jedoch eine Ära zu Ende. Im Jahr darauf versuchte der Kyritzer Leichtathletikverein die Wiederbelebung - ohne Wettkampfcharakter. Mit 30 Teilnehmern sank das Interesse im Vergleich zum Vorjahr (160) jedoch stark. Dennoch hielten und halten die Kyritzer am sportlichen Ausklang fest. Auch in diesem Jahr sind alle Laufbegeisterten herzlich willkommen. Der Spaß am gemeinsamen Laufen steht im Vordergrund. Los geht es um 10 Uhr auf dem Sportplatz am Gymnasium. Ein wichtiger Hinweis vom Orga-Team: Es gibt keine Umkleide- und Duschmöglichkeiten.

Anmeldungen bei Kathrin Koczessa unter 0151 16106801 oder kathrin.koczessa@t-online.de.