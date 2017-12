Nach den Senioren nun Projekt für Kinder

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Der Kreissportbund (KSB) will sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen. Nach der sehr erfolgreichen Sturzprävention für Senioren baut er 2018 ein neues Sportprojekt für bisher am Bewegen wenig interessierte Kinder auf.

Für seinen Gesundheitssport hat der Kreissportbund vor Jahren landesweit bei anderen Dachorganisationen mitunter noch ein Lächeln geerntet. "Heute lächelt keiner mehr", sagt der KSB-Vorsitzende Dieter Schäfer nicht ohne Stolz. "Wir werden immer wieder gebeten, unsere Erfahrungen zu erläutern, weil andere auch diesen Weg gehen wollen." Zu diesem Bereich gehören nicht nur die direkten Gesundheitskurse, sondern auch Projekte wie die Sturzprävention, für die der KSB wiederholt auf Landesebene ausgezeichnet wurde. "Der große Erfolg hat uns selbst überrascht", gesteht Schäfer.

Möglich war und ist dieses Angebot, das ältere Menschen sicherer machen und sie vor Stürzen bewahren soll, in erster Linie durch eine stete Qualifizierung der Übungsleiter. 36 Gruppen gibt es mittlerweile im Landkreis. Ursprünglich waren nur fünf geplant. "Wir könnten noch zehn bis 15 Gruppen mehr installieren, so groß ist die Nachfrage", erläutert KSB-Geschäftsführerin Manja Lindner. "Es scheitert derzeit an der Finanzierung." Denn die Teilnehmer zahlen keinen Cent. Rund 35 000 Euro kosten die Kurse den KSB. 25 000 Euro steuert der Landkreis bei. Bisher konnten diverse Preisgelder, die das Projekt auf Landesebene erhalten hat, mit eingesetzt werden. Und auch die Sparkasse unterstützt. Für 2018 werden noch Finanzierungsquellen gesucht.

Nach den Älteren sollen 2018 nun die Jüngsten verstärkt in den Fokus rücken. Benny Zahn, der beim KSB den Breitensport koordiniert, berichtet vom Projekt "Gesundheitssport für Kinder". "Es geht um übergewichtige Kinder, um Kinder mit motorischen Schwächen und verhaltensauffällige Kids", erläutert Zahn.

Den Ausschlag hatten Sportlehrer gegeben. Es gebe leider an allen Schulen Kinder, die Probleme im Sportunterricht haben - weil sie wegen ihres Gewichts einfach keine Lust haben oder Verhaltensstörungen aufweisen. In Vereinsgruppen haben sie kaum eine Chance. Der Start wird in der Strausberger Vorstadt-Grundschule vollzogen. "Der Sportlehrer sucht die Teilnehmer aus", erklärt Benny Zahn. Auch Kinderärzte würden kontaktiert, sollen Eltern auf das neue Angebot verweisen. In kleinen Gruppen will man bei den betreffenden Kindern wieder Freude am Bewegen schaffen. Der KSB hat eigens dafür über den Landessportbund Übungsleiter geschult. Geplant sei es, das Projekt flächendeckend auszuweiten. "Wir stoßen allerdings an unsere personellen Grenzen", ergänzt Manja Lindner. Denn qualifizierte Übungsleiter seien das A und O, sollen auch zum Erfolg beitragen. Man suche daher jetzt verstärkt die Kooperation mit Vereinen, die dann vor Ort solche Angebote aufbauen können. Ziel sei es, die Motorik der Kinder und ihren Gesundheitszustand zu verbessern. Das schaffe auch mehr Selbstvertrauen, wappne die Kinder für ihr Leben.