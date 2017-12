Letzte Kiste von Getränke-Wegner

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Im Mai 1990 gründete Günter Wegner seinen Getränke-Vertrieb. 2005 übergab der heute 79-Jährige den Betrieb an seine Tochter Wenke und ihren Mann Maik Wegner. Am 31. Dezember ist Schluss, weil der Betrieb keine Kraftfahrer mehr findet.

Auch wenn der eine oder andere Kunde noch eine offene Rechnung bei Getränke-Wegner hat, Zahlungsschwierigkeiten hat die Strausberger Firma bis heute nie gehabt. Der Engpass liegt im Personellen: "Wir müssten mehr Kraftfahrer für die Auslieferung an unsere Kunden zwischen Berlin und der Oder einstellen, doch es gibt einfach keine", sagt Geschäftsführerin Wenke Wegner. Einen gewissen Grundbestand an Kraftfahrern und Fahrzeugen müsse ein Getränkevertrieb einfach halten, wenn er einerseits urlaubs- oder krankheitsbedingte wie andererseits technische Ausfälle kompensieren wolle, um alle Aufträge zuverlässig und pünktlich zu erfüllen. Jetzt hat Getränke-Wegner mit der versierten Dispatcherin, Buchhalterin, Konfektioniererin und Seele vom Geschäft Wenke Wegner und ihrem Mann Maik noch zwei Kraftfahrer, aber das reiche nicht.

"Ich habe meiner Tochter geraten, jetzt, wo die Firma solide schwarze Zahlen schreibt, aufzuhören", sagt mit fester Stimme Firmengründer Günter Wegner. Sein Wort gilt viel, auch wenn es als väterlicher Rat ausgesprochen ist. Doch Wenke Wegner schätzt die Situation ganz genauso ein: "Ich sehe das ganz entspannt: Wir stellen den Geschäftsbetrieb nicht aus Not und Zwang ein, sondern wegen des Fachkräftemangels. Unsere Kunden haben wir zum größten Teil an unseren Geschäftspartner Rössler übergeben, das Haus ist also gewissermaßen bestellt." Die Mitarbeiter könnten nahtlos bei Getränkevertrieb Rössler anheuern. Sie selbst werde zunächst die Firma in aller Seriosität abwickeln und sich dann auf dem Arbeitsmarkt umschauen. "Wer meine Tochter ins Büro kriegt, der kann sich gratulieren", sagt Günter Wegner, "was die hier in der Buchführung und Koordinierung der ganzen Firma von Einkauf über Bestellannahme und Auslieferung geleistet hat, kann man gar nicht in einen einzelnen Arbeitsplatz packen."

Nach wie vor prägt Günter Wegner, der Patriarch, die Firma im Strausberger Grenzweg. Am 1. Mai 1990 hat er sie gegründet. Nicht viele Firmengründungen aus jener Zeit waren so erfolgreich. Noch bevor die D-Mark kam, vertrieb er mit seinem Lkw Robur LO aus dem Altstoffhandel Fässer vom Berliner Bürgerbräu. Denn in tiefen DDR-Zeiten war selbst Ostberliner Bier in Strausberg rar. Mit der Währungsunion am 1. Juli 1990 begann die intensive Geschäftsbeziehung mit der Berliner Kindl-Brauerei: "Die haben uns anfangs sehr geholfen, vor allem mit guten Ratschlägen. Einer davon lautete, nicht so sehr auf den Handel, sondern mehr auf die Gastronomie und Hotellerie bauen, das sind zuverlässigere Kunden", blickt Günter Wegner zurück. Begonnen haben sie mit vier Leuten, genauso, wie sie aufhören: Günter Wegner und seine Frau Renate, Tochter Wenke und Schwiegersohn Maik. Nachdem die Kindl-Brauer ihm mit einem Gabelstapler eine Palette auf die LO-Ladefläche gesetzt hatten und der Laster bedenklich in die Knie ging, nahm Wegner einmal einen Kredit auf und kaufte zwei Mercedes-Lkw. "Den Kredit haben wir in kürzester Zeit abgezahlt, wir haben dann immer alles aus eigenen Mitteln investiert", erzählt Günter Wegner.

Das Unternehmen wuchs zügig auf fünf, dann sieben Mitarbeiter, MAN-Lkw wurden angeschafft, ein Transporter und drei Gabelstapler zählten in Hochzeiten zum Fuhrpark im Wirtschaftsweg, wo es sich in der ehemaligen OGS-Halle niedergelassen hatte.

Günter Wegner ist aber nicht vollständig nur als Bierverleger zu beschreiben, viel länger ist er leidenschaftlicher Fan des FC Bayern München und kann begeisternd über Pokalspiele in Barcelona oder ein Gespräch mit Ulli Hoeneß ausgerechnet in Hamburg erzählen. Der FC-Bayern-Fanclub, den er einst gründete, ist allerdings auf einen kleinen harten Kern zusammengeschmolzen, der aber immer noch zu vielen Spielen fährt.

Und auch in der Kommunalpolitik trieb es ihn um: Die neu erkämpfte Demokratie 1990 erfüllte er als Stadtverordneter der ersten Nachwendelegislaturperiode von 1990 bis 1994 mit Leben - damals für die CDU. Später gründete er mit Hans-Jürgen Mader und Wolfgang Winkelmann die Unabhängige und freie Wählergemeinschaft UfW. "Aber über Politik rede ich nicht mehr gern, da rege ich mich bloß uff", berlinert er und winkt ab, "in Deutschland wird bloß noch geredet, nicht mehr gehandelt, das ist schlimm, wenn alles so zerredet wird", fügt er dann doch noch an.

Vielen Strausbergern ist Günter Wegner auch als einstiger Gründungsvorsitzender des Wiesnvereins in Erinnerung, der das alljährliche Oktoberfest im Kulturpark veranstaltete. Mit den Stadthonoratioren fuhr er in der Kutsche voran, an der Spitze aber der mit vier schweren Pferden bespannte Traditionswagen der Berliner Kindl-Brauerei. Die ist das Markenzeichen von Getränke-Wegner bis zum Schluss.