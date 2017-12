Tourismus-Chef verlässt Kurstadt

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Tourismus-Geschäftsführer Andreas Hensel wirft nach nur anderthalb Jahren das Handtuch. Wie die Bad Freienwalde Tourismus GmbH am Mittwoch mitgeteilt hat, verlässt er am 30. Juni 2018 das Unternehmen. Die Stelle wird am 2. Januar neu ausgeschrieben.

Wie ein Hamster im Tretrad mag sich Andreas Hensel in den vergangenen Wochen gefühlt haben. Im Wesentlichen gibt er drei Gründe an, warum er sich dem Posten nicht mehr gewachsen fühlt. Die Impulse für die Erhaltung des Heilbadprädikates sollten aus dem Kurpark und seinem Umfeld kommen. "Dort müsste die Infrastruktur für einen kurortspezifischen Gesundheitstourismus geschaffen werden, um den Kurortstatus dauerhaft zu erhalten", erklärt der Mittdreißiger in einer Pressemitteilung. So solle an die Tradition des "Moorbades der Berliner" angeknüpft werden. Hensel hatte den Slogan aus der Geschichte wiederbelebt. Bad Freienwalde erlebte eine Blütezeit in den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Vor allem die Mittelschicht aus Berlin, darunter viele Juden, kurten in der Stadt. Mit der Machtergreifung der Nazis blieb die Kundschaft aus.

Das Kurmittelhaus bezeichnet Hensel als eines der "Schlüsselobjekte". Es müsse so ausgebautwerden, dass es den Ansprüchen von Wellness-Besuchern genügt. Parallel müssten "qualifizierte Beherbergungskapazitäten" geschaffen werden. Ein Hotelneubau sollte die unbefriedigende Situation aufbrechen. Der Tourismus-Chef räumt ein, dass beide Ziele nur schwer zu erreichen seien. Die Idee eines Anbaus sei für die Stadt zu teuer. Für einen Hotelneubau am Kurpark gebe es kein städtisches Grundstück.Immobilien, die für einen Umbau in Frage kämen, seien in privater Hand und für die Stadt nicht zu erreichen. Gespräche mit den Eigentümern blieben ohne Ergebnis.

Ein weiteres Hemmnis für die Kurstadtentwicklung sieht Andreas Hensel in der Überfrachtung der stadteigenen Tourismus GmbH mit Aufgaben, die nicht der Entwicklung des Tourismus dienen. So hat die Stadt dem Unternehmen die Organisation des Altstadtfestes und anderer Festivitäten wie des Weihnachtsmarktes oder des Bahnhofsfestes übertragen. "Eine Straffung oder Umstrukturierung könnte finanzielle Ressourcen frei machen und zu einer Fokussierung auf die eigentlichen Aufgaben führen", erklärte Hensel weiter. Rückendeckung für seine Thesen bekam der Geschäftsführer bei der jüngsten Sitzung des Aufsichtsrates der Tourismus GmbH im November. Dem Gremium gegenüber hatte er bereits seinen Rückzug angekündigt.

Andreas Hensel hatte am 1. Juli 2016 den Posten des Geschäftsführers von Jens Lüdecke übernommen. Dieser bekleidete 14 Jahre den Posten. Er wechselte als Geschäftsführer einer Tourismus GmbH im thüringischen Bad Falkenhausen. Hensel setzte zunächst neue Prioritäten. Die Kurstadtentwicklungskonzeption wurde neu gefasst und mit konkreten Terminsetzungen und neuen Verantwortlichkeiten versehen. Der Prozess fand breite Unterstützung in der Stadtverordnetenversammlung. Hensel und Bürgermeister Ralf Lehmann (parteilos) sind im Urlaub und für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.