Karpfen frisch auf den Tisch

Prächtiges Exemplar: Auch wenn Teresa Hoffart, Mitarbeiterin der Fischerei Löcknitz, Karpfen selber gar nicht isst, für die Kunden in Neu Zittau, Am Kaniswall, bereitet sie die Fische wunschgerecht für den Verkauf vor. © Foto: MOZ/Anke Beißer

Anke Beißer und Manja Wilde

Erkner/Grünheide (MOZ) In einigen Familien bereicherte er schon zu Weihnachten die Speisenfolge, bei anderen darf er an Silvester nicht fehlen: der Karpfen. Die Fischer in der Region sind auf die enorme Nachfrage vorbereitet, halten bis zum 31. Dezember ausreichend Exemplare für den Verkauf bereit.

An der Tradition des Karpfenessens zum Jahresausklang scheiden sich die Geister - die einen können nicht ohne, die anderen nicht mit. Dabei gibt es für beide Seiten nicht nur eine geschmackliche, sondern auch eine kulturgeschichtlich Erklärung. Für Krapfenfreunde verbindet sich der Verzehr mit einer weniger kalorienreichen Speise als an die Weihnachtsfeiertagen und dem Hoffen auf Glück und etwas Reichtum, wenn eine Schuppe des Fisches erst unter dem Teller und danach im Portmonee verstaut wird. Aber auch für die andere Seite gibt es eine Überlieferung. So geht der Name des Tages auf Papst Silvester I. zurück, der am 31.12.335 gestorben ist. Laut Internet wird ihm nachgesagt, dass Ungläubige in seiner Gegenwart an Fischgräten erstickten. Daher mahnt der Aberglaube, am Silvesterabend Fisch nur mit Vorsicht zu genießen - oder es eben besser bleiben zu lassen.

Ob diese beiden Auslegungen eine Rolle bei der Entscheidung fürs Menü an diesem Sonntag spielen, sei dahin gestellt. Peter Meng, Inhaber der Fischerei "Löcknitz", ist jedenfalls auf den Ansturm von Kunden vorbereitet. Selbst am 26. Dezember hat er noch eine Ladung frischen Fisch entgegen genommen. In seinem Domizil in Kaniswall bereitet Teresa Hoffart die Karpfen für den Verkauf vor. Je nach Wunsch wandern sie tot, aber im Ganzen, ausgenommen, filetiert oder geräuchert über den Tresen. Meist sind es Spiegelkarpfen mit nur wenigen Schuppen - eben jene für die Geldbörse. Zum Weihnachtsfest seien auch Graskarpfen im Angebot gewesen, sagt die 24-Jährige, die selber keinen Karpfen mag. "Wegen der Gräten und des sehr weichen Fleisches."

Der größte hatte diesmal 35 Kilo, war weit über einen Meter groß und kaum auf den Tisch zu hieven. "Den haben wir halbiert und filetiert für den Verkauf auf den Märkten vorbereitet." Ihr Chef, Peter Meng, habe erzählt, dass der Fisch schon zu DDR-Zeiten eingesetzt worden war.

Der Kageler Fischer Bernd Lupe steuerte seinen Kahn vor den Feiertagen das letzte Mal über die Seen - und kann seinen Kunden nun auch einen besonders kapitalen Karpfen anbieten. "Einen 30-Pfünder aus dem Liebenberger See", sagt Ehefrau Doris Lupe. "Das ist schon was Schönes", freut sie sich. Am meisten fragen Kunden allerdings nach zwei bis drei Kilo schweren Karpfen. "Viele bestellen jetzt erst mal vor und holen ihn dann zwischen Donnerstag und Samstag ab", weiß Doris Lupe. Um die große Nachfrage zu befriedigen, kaufen Lupes wie jedes Jahr noch Karpfen dazu. Auch in der Grünheider Forellenzucht Klein Wall gibt es Karpfen - die 1,5 bis 6 Kilo schweren Tiere stammen aus Peitz.