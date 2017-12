Wenn die Königin der Sterne die Nacht erleuchtet

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Es sollte möglichst hoch steigen, eine Vielfalt an Effekten am Himmel erzeugen, wenn möglich auch noch knallen - und das ganze sollte auch noch mit möglichst wenige Aufwand lange dauern: Heute beginnt wieder der Verkauf für Feuerwerkskörper, die allerdings nur in der Zeit zwischen dem 31. Dezember, um 0 Uhr, und dem 1. Januar, um 24 Uhr, abgefeuert werden dürfen, ansonsten droht ein Bußgeld.

Es sei denn, man hat eine Ausnahmegenehmigung, so wie Marktkauf und toom am 15. Dezember. Da zeigten beide Geschäfte vom Parkplatz des Einkaufzentrums Am Wiesengrund, was sie in diesem Jahr an Feuerwerk alles im Angebot haben werden. Margit Paulenz, Marktleiterin von Marktkauf, weiß, dass in den vergangenen Jahren vor allem Batterien, die man nur einmal in Gang setzen muss und die dann bis zu zwei Minuten Leuchteffekte an den Himmel zaubern, bei den Kunden immer wieder beliebt sind. Und so hat ihre Abteilungsleiterin auch für dieses Jahr diese Form des Feuerwerks erneut geordert, die sie sich von der Fachfirma schon zuvor präsentieren lässt.

Und so wird wohl in Eisenhüttenstadt unter anderem die "Königin der Sterne", die "Kaiserklasse", die "Feuerprobe", das "Profi Power System" oder "das Farbspektakel" - so lauten die Namen einiger der angebotenen Produkte - den Abendhimmel erleuchten. Allein Marktkauf stellte an diesem Vorführtag 19 verschiedene Batterien vor, die sich durch die Zahl der Schüsse, die Effekthöhe, das Kaliber und die "Feuerdauer" unterscheiden. 16 verschiedene Systeme bietet der toom-Baumarkt an. Margit Paulenz weiß, dass manche Kunden sich bei der Vorführung auf ausgeteilten Zetteln schon Kreuze gemacht haben, was sie sich kaufen wollen. Auch stehen die ersten Kunden schon frühmorgens am Stand, um in jedem Fall nicht das gewünschte Feuerwerk zu verpassen. Lange Schlangen, wie es sie früher einmal gab, sind aber nicht mehr zu erwarten.

Auch in anderen großen Einkaufsmärkten werden natürlich ab heute extra Stände aufgebaut, an denen die explosiver Ware verkauft wird, in diesem Jahr vom 28. bis zum 30. Dezember. Für den Verkauf von Feuerwerk müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden, unter anderem ab einer bestimmten Klasse separate Stände.