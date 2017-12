Ordnungsamt ermahnt Anwohner zu mehr Ordnung

Odin Tietsche

Oranienburg (OGA) Fast jeder kennt ihn - den "wachsenden" Sperrmüllhaufen. Kaum entrümpelt ein Anwohner sein Haus oder seine Wohnung, stellen Unbekannte im Dunkel der Nacht ihren Müll dazu. Ärgerlich wird es vor allem dann, wenn der Anwohner auf dem fremden Müll sitzen bleibt.

Eigentlich hatte die vierköpfige Familie aus Oranienburg Süd, die lieber anonym bleiben möchte, den Sperrmüllservice der Abfallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH (AWU) für eine Schrankwand, ein paar Stühle und mehrere kleine Schränke bestellt. Doch kurz nach Weihnachten staunte die Ehefrau nicht schlecht, als sie auf den vor den Zaun gestellten Sperrmüllhaufen guckte: Die Stühle waren zwar verschwunden, dafür lagen dort nun kaputte Glasscheiben, eine Tüte voller Asche, Kühlschrank-inventar samt vergammelten Lebensmitteln und Teppichreste. "Das sind alles Dinge, die nicht von uns sind", machte die Frau ihrem Ärger am Mittwoch gegenüber dieser Zeitung Luft. Sie macht sich nun Sorgen, am Ende auf dem illegal dazugelegten Müll sitzen zu bleiben. "Ich weiß ja auch gar nicht, ob die AWU das überhaupt mitnimmt, das ist ja eigentlich gar kein Sperrmüll."

Die ernüchternde Antwort folgt auf dem Fuße - und zwar direkt von Tino Christoph, dem stellvertretenden Centerleiter der AWU in Velten. "Es gibt natürlich klare Vorgaben, was zum Sperrmüll gehört und was nicht. Was nicht dazugehört, wird in der Regel auch nicht mitgenommen." Er verweist auf die jährliche Abfallbroschüre des Unternehmens, die sich auf die Abfallentsorgungssatzung des Landkreises stützt. In dieser ist klar geregelt, was mitgenommen wird und was nicht (siehe Infokasten). Viel wichtiger ist aber laut Christoph, dass der Sperrmüll "frühestens am Vorabend rausgestellt wird, damit man eben nicht die Personen anlockt, die ihren Müll einfach dazustellen."

Abgesehen von der "Verlockung" spricht aber auch das geltende Recht gegen das verfrühte Herausstellen des Sperrmülls, wie Oranienburgs Ordnungsamtsleiterin Sylvia Holm auf Nachfrage bestätigt. "Es handelt sich dabei nicht um eine Empfehlung, sondern um eine Vorgabe, dass Sperrmüll wirklich erst am Vorabend an die Straße gestellt werden darf." Wer seinen Müll stattdessen bereits mehrere Tage im Voraus vor den Zaun stellt, könnte von den Ordnungshütern also selbst zur Kasse gebeten werden.

Es gebe natürlich auch Ausnahmen. "Wenn es aufgrund bestimmter Gegebenheiten nicht möglich ist, den Müll am Vorabend rauszustellen, kann man mit dem Ordnungsamt auch sprechen und vielleicht ein oder zwei Tage früher schon entrümpeln", so die Amtsleiterin. Wenn Anwohner dann trotzdem feststellen, dass Unbekannte sich am Sperrmüllberg zu schaffen machen, rät Sylvia Holm zum Fotobeweis. "Wenn jemand mit seinem Auto vor dem Sperrmüll hält und etwas dazulegt, darf der Anwohner auch das Nummernschild fotografieren. Dann können wir dem nämlich nachgehen." Falls es keinen Nachweis gibt, müsse sich der Anwohner im schlimmsten Fall selbst um die Entsorgung des dazugelegten Mülls kümmern, sofern die AWU diesen dann nicht mitnimmt.

Davon betroffen war zuletzt auch Holger Bartel, Fußballtrainer des Löwenberger SV. Er räumte im September die Wohnung seiner verstorbenen Mutter aus, der so entstandene Sperrmüllberg sah jedoch bereits nach 24 Stunden völlig anders aus. "Da stellten dann welche ihre Sessel dazu, andere nahmen wieder was weg, ein Tag später lagen plötzlich Glasscheiben da, und so ging das dann weiter", berichtet der 56-Jährige. Am Ende nahm die AWU aber trotzdem fast alles mit. "Das haben die trotz der schwierigen Situation echt toll gemacht, da gab es kein Meckern." Nur zwei fremde Eimer mit Farbe blieben stehen - denn diese gehören zum Sondermüll. "Die musste ich dann auf eigene Kosten entsorgen." Er selbst würde seinen Müll nie einfach bei Fremden abladen. "Ich frage mich auch immer, was sich die Leute dabei denken? Sowas macht man einfach nicht."