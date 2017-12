Woodstock-Festival steht infrage

Dietrich Schröder

Kostrzyn/Küstrin (MOZ) (MOZ) Es ist das größte kostenfreie Open-Air-Festival in ganz Europa und seit 1995 eine gute polnisch-deutsche Tradition. Doch die Zukunft des Rockevents "Haltestelle Woodstock" steht infrage. Grund dafür ist der politische Druck auf die Veranstalter.

Der Rekord von 2014, als 750000 junge Leute nach Küstrin geströmt waren, wurde in diesem August zwar nicht ganz erreicht. Doch auf mehr als eine halbe Million schätzten die Veranstalter die Besucherzahl erneut. Geschätzt werden muss deshalb, weil die Gäste keinen Eintritt zahlen müssen, was das Mega-Event so attraktiv macht.

Doch ob das grenzüberschreitende Ereignis auch 2018 stattfinden wird, wenn es eigentlich seine 25. Auflage erleben würde, ist derzeit völlig unklar. "Solch ein riesiges Festival lässt sich nur in einer wohlmeinenden Atmosphäre organisieren. In den vergangenen zwei Jahren gab es aber immer mehr Verdächtigungen, organisatorische und Sicherheitsauflagen, die uns das Leben schwer machen." Mit diesen Worten macht der Bürgermeister von Kostrzyn, Andrzej Kunt, seinen Sorgen Luft.

Schon in diesem Jahr hatte das Ereignis am seidenen Faden gehangen, nachdem Polens Innenminister Mariusz Blaszczak von einer Veranstaltung mit Terrorgefahr sprach und dies mit den im benachbarten Brandenburg lebenden Flüchtlingen begründet hatte. Kurzerhand forderte die Polizei von den Veranstaltern die Erhöhung der Zahl privater und freiwilliger Sicherheitskräfte auf mehr als 3000, während andererseits Feuerwehrleute aus Brandenburg und Berlin ausgeladen wurden, die jahrelang bei der Absicherung geholfen hatten.

Am Ende musste der Küstriner Bürgermeister Andrzej Kunt als Hausherr des 370 Hektar großen Festivalgeländes am Rande der Stadt sein persönliches Okay geben. "Das war für mich eine hohe Belastung, so wie für einen Chirurgen bei einer schweren Operation oder einen Piloten", vergleicht der 63-Jährige, der vor seiner Zeit als Kommunalpolitiker Arzt war. Auch die Verwaltung des gerade mal 10000 Einwohner zählenden Ortes sei vor und während des Festivals aufs Höchste belastet, "zumal, wenn es immer neue Befragungen, Kontrollen und Auflagen gibt", wie Kunt sagt. Die Zeiten, als Polens Behörden die Organisatoren noch tatkräftig unterstützten und - im Jahr 2012 - sogar die damaligen Staatspräsidenten Bronislaw Bomorowski und Joachim Gauck die Schirmherrschaft übernahmen, sind jedoch lange vorbei.

Stattdessen wurde in diesem Jahr der Initiator des Festivals, Jurek Owsiak, vom Chef der Polizei in Gorzów angezeigt, weil er den Innenminister öffentlich beleidigt haben soll. Tatsächlich hatte Owsiak zum Abschluss des Festivals auf der Hauptbühne gesagt: "Behaupte doch nicht, Hure, dass hier ein erhöhtes Sicherheitsrisiko besteht. Du lügst, lügst, lügst!" Bei einem Prozess, der im Oktober am Kreisgericht von Slubice stattfand, kam er dafür mit einer Rüge davon.

Doch auch der Küstriner Bürgermeister sieht sich wachsendem Druck ausgesetzt, vor allem, weil im kommenden Jahr in Polen Kommunalwahlen anstehen. Der parteilose Kunt will erneut für das Amt kandidieren, das er seit 15 Jahren innehat. Weil er sich jedoch nicht mehr sicher ist, ob die Mehrheit der Küstriner noch hinter ihm und dem Festival stehen, will er jetzt eine Meinungsumfrage durchführen lassen.

Tatsächlich hatten sich zwar örtliche Händler und Festivalbesucher seit jeher über das Musikereignis gefreut. Zahlreiche Anwohner klagen aber auch über den Lärm und die Folgen des Alkohol- und Drogenkonsums bei dem Ereignis.

"Wenn es tatsächlich eine Umfrage gibt, glaube ich, dass die Mehrzahl der Küstriner sich zum Festival bekennen wird. Schließlich kommen dadurch Musiker zu uns, die man sonst im Leben nicht hier sehen würde. Und unser Ort ist durch dieses Ereignis über Polen hinaus ein Begriff." Das sagt Zdzislaw Garczarek, der als Leiter des Küstriner Kulturhauses freilich auch ein besonderes Faible für die Musik hat.

Eine Art Stimmungstest wird schon die Veranstaltung "Großes Orchester der Weihnachtshilfe" sein, bei der am zweiten Januarwochenende wieder in ganz Polen Spenden für Kinderkliniken gesammelt werden. Diese Sammlung wird nämlich von der gleichen Stiftung organisiert, die im Sommer die "Haltestelle Woodstock" veranstaltet. Ursprünglich war das Rockfestival überhaupt als Dank für all die freiwilligen Helfer entstanden, die sich an der Spendensammlung im Winter beteiligen.

Da beide Aktionen der national-konservativen Regierung Polen auch aufgrund ihres nichtreligiösen Charakters ein Dorn im Auge sind, wird die Beteiligung an der Spendenaktion seit zwei Jahren auch als Protest an der Regierungspartei verstanden. "Obwohl uns staatliche Behörden nicht mehr unterstützen, hatten wir im vergangenen Jahr sowohl in Küstrin wie in ganz Polen ein Rekord-Spendenergebnis erreicht", sagt Garczarek.

Auch Jurek Owsiak selbst kündigte unlängst an, dass die von ihm geleitete Stiftung sowohl um die Spendenaktion wie auch um das Woodstock-Festival kämpfen werde. Ob dieser Enthusiasmus allerdings auf Dauer größer ist als die Widerstände, muss sich erst erweisen.