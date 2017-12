Tilman Trebs

Kremmen (OGA) Ein 44-jähriger Lkw-Fahrer ist heute Morgen in der Tangente der Autobahnabfahrt Kremmen von der Fahrbahn abgekommen. Der Lkw kippte in den Böschungsgraben. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 7 Uhr in Fahrtrichtung Hamburg. Verletzt wurde niemand. Der Lkw soll im Laufe des Tages von einem Kran geborgen werden. Die Auffahrt wird während der Bergungsarbeiten gesperrt.