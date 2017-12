"20 Jahre Naturpark": 313 Fotos eingereicht

Juliane Keiner

Fläming (BRAWO) Die Sieger des Naturpark-Fotowettbewerbs werden am Freitag, 12. Januar, um 18.00 Uhr gekürt. Gleichzeitig wird zur Vernissage der Fotoausstellung mit den besten Arbeiten in das Naturparkzentrum Hoher Fläming nach Raben eingeladen.

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Naturparks Hoher Fläming hatten Naturparkverwaltung und Naturparkverein gemeinsam einen Fotowettbewerb ausgerufen. "Eine so große Resonanz mit schönen Fotos unserer Heimatregion hat uns überrascht", freut sich Steffen Bohl. Schließlich seien insgesamt 313 Fotos eingereicht worden, so der Naturparkleiter.

Der Jury fiel die Auswahl durchaus schwer, denn es konkurrierten zu viele gute Fotos miteinander. Stefan Specht, Fotograf aus Potsdam, Steffen Bohl, Naturparkleiter und selbst Naturfotograf, Heiko Bansen vom Vorstand des Naturparkvereins sowie Juliane Wittig, Leiterin des Naturparkzentrums, hatten die Qual der Wahl.

Eine Biene, die gerade Krokuspollen einsammelt oder ein blühendes Heidekraut, welches nach dem Flämmen im Februar frisch ausgetrieben ist? Ein Osterfeuer vor der Bockwindmühle Borne oder Familienspaß beim Ackerlauf in Reetz? Eine beeindruckende Eichenallee oder ein Skizzenbuch des Jeseriger Sees?

"Heimlicher Gewinner ist der Schlosspark Wiesenburg", verrät Juliane Wittig vom Naturparkverein HoherDenn viele Fotos hätten vielseitige Motive aus Schloss & Park zum Inhalt gehabt.

Die Preisträger können sich über Preise freuen, wie ein Pentax-Fernglas von AC Foto, ein Wellnesstag in der SteinTherme Bad Belzig, eine Übernachtung inkl. Mühlenfrühstück sowie ein 3-Gang-Menü im Hotel Springbachmühle Bad Belzig oder Gutscheine für Foto-Fine-Art-Prints vom Fotoatelier Straubel aus Niemegk.

Wer die Preisträger und welches die schönsten Fotos sind, ist bei der Preisverleihung am Freitag, 12. Januar, um 18.00 Uhr im Naturparkzentrum in Raben zu erfahren. Dann wird auch die Fotoausstellung eröffnet mit den Siegerfotos und weiteren Fotos, die in der engeren Wahl waren. Wer sich von den Bildern des Naturparks verzaubern lassen möchte, ist herzlich eingeladen. Die Ausstellung wird bis zum 4. März im Naturparkzentrum Hoher Fläming in Raben zu sehen sein. Sie ist täglich von 9.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.