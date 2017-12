Sünden schreddern

Helmut Kautz

Brück (BRAWO) Zum Altjahresabend-Gottesdienst unter dem Motto "Lasten, Schuld und Sünde schreddern" wird am heutigen Sonntag, 31. Dezember, um 16.00 Uhr in die Lambertuskirche Brück geladen. Jeder kann seine Lasten, seine Schuld oder seine begangene Sünde auf einen Zettel schreiben. Diese werden dann geschreddert und nach dem Gottesdienst verbrannt. Vorher wird noch die Vergebung zugesprochen. "So können wir frei in das neue Jahr gehen und gespannt sein, was es bringt", so Pfarrer Helmut Kautz.