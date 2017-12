Kurze Saison und 70. Geburtstag

Horst Tischbierek

Schwedt (MOZ) Auch für den Uckermärkischen Boxverein (UBV) 1948 Schwedt neigt sich das Jahr 2017 allmählich dem Ende - allgemein eine gute Zeit, um Bilanz zu ziehen und auf die nächsten Monate vorauszublicken. Nur noch 14 Tage sind Zeit, dann fliegen in der 1. Bundesliga wieder die Fäuste.

Der älteste Sportverein Schwedts war nach einem Jahr Pause in der Saison 2016/17 wieder in den Ligabetrieb eingestiegen. Auch mit einem engen Finanzfonds konnte die Saison der 1. Bundesliga im April mit einem dritten Platz in der Staffel Nord hinter BR Hertha BSC und den Hamburg Giants abgeschlossen werden. In Anbetracht der starken sportlichen Gegnerschaft verfehlte der UBV 48 sein selbstgestelltes Ziel um einen Rang, bot aber dem uckermärkischen Boxpublikum auf alle Fälle attraktive Kämpfe in voller Halle.

Die Fans hielten ihrem Verein bis zur letzten Begegnung die Treue und unterstützten die Boxer im Ring in traditionell bester Schwedter Manier. Das galt auch für die Unterstützung durch die Sponsoren und Förderer des Vereins, denen dafür herzlich gedankt worden war. Allerdings ließ sich auch aus der Aufstellung der meisten Gast-Teams aus Berlin, Hamburg Hannover und Schwerin ablesen, dass dort andere Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung vorhanden sind, die sich positiv insbesondere auf die Gestaltung des Kaders auswirken.

Bei der Planung für die neue Saison, die mit dem Heimkampf gegen den Vorjahres-Staffelsieger aus der Hauptstadt am 13. Ja-nuar beginnt, wirft man dann bei den UBV-Verantwortlichen schon mal einen Blick auf die enorme zusätzliche Förderung im kulturellen Bereich, während man sich die eigenen engen Grenzen vor Augen führen muss.

Vor allem umspannen diese Grenzen auch den eigenen Nachwuchs, der weiter eine stabile Entwicklung genommen hat. Christoph Woditschka und Falk Popinga haben, aufgeteilt in verschiedenen Trainings- und Altersgruppen, etwa 35 Nach-wuchsboxer ab der Altersklasse 10 im Ring, die im auslaufenden Jahr bei Landesmeisterschaften und territorialen Turnieren an die 40 Sieg- und Podestplätze erkämpfen konnten. Zu diesen zählen auch Athleten mit Migrations-Hintergrund, die hervorragende Leistungen erzielten.

Sportschüler Emil Jabs hat bei nationalen Titelkämpfen zwei Bronzemedaillen gewonnen und damit ebenfalls die Schwedter Boxschule würdig vertreten. Vorjahresmeister Jeremy Gonschorek gewann ebenfalls Bronze bei den Internationalen Deutschen Meisterschaften. Daniel Piraliev und Akram Mazaew sind für die Aufnahme an die Sportschule in Frankfurt (Oder) qualifiziert.

Darüber hinaus trainiert Maik Schirrmeister eine weitere Gruppe von Jugendlichen und Erwachsenen, die zur eigenen Ertüchtigung oder zur Teilnahme an regionalen Boxveranstaltungen regelmäßig in den Ring steigen. Damit hat das Boxen in Schwedt nach wie vor eine sichere Basis. Den Prenzlauer Faustkämpfern leistete der UBV 48 kameradschaftliche Hilfe beim Festigen der Vereinsstruktur und beim Durchführen von Wettkämpfen - dies wiederum kann nur positiv für das Boxen in der Uckermark sein.

Selbstverständlich bleibt der Verein aber auch seiner bisher erfolgreichen Tradition treu, die ihm bisher drei "Sterne des Sports" bescherte - die Vielfalt der Angebote zum Sporttreiben: In der Günter-Jähnke-Boxsporthalle treffen sich unter anderem Frauen-Gymnastik-Gruppen, kleine und große Cheerleader üben hier, eine Senioren-Fitness-Gruppe und Volleyball-Fans trainieren regelmäßig. Auch der Kita-Sport hat seinen Platz beim UBV 48 - der Breitensport bleibt also fest verankert!

Aber die Entwicklung geht weiter, neue Herausforderungen stehen an - zuallererst die bereits erwähnte kommende, nur knapp dreimonatige Liga-Saison: Berlin, Hannover, Hamburg und Schwerin entsenden ihre Mannschaften in die Oderstadt, die Brandenburger Staffel fährt dorthin zu den Rückkämpfen! Nicht alle Vorstellungen konnten Trainer Ernst Urban und Christoph Woditsch-ka in Hinsicht auf die Mannschaftskader verwirklichen - so können die polnischen Boxer nicht in der Weise wie ursprünglich geplant zum Einsatz kommen, sind aber mit im Kader. Voller Einsatz aller ist gefordert, auch vom Publikum.

2018 bringt den Faustkämpfern in der Oderstadt noch einen weiteren Höhepunkt: den 70. Geburtstag des UBV 48! Auch dazu wird es eine durchaus anstrengende Vorbereitung geben, um den hoffentlich vielen Gästen ein umfangreiches Programm, viele Erinnerungen und gemeinsamen Spaß bieten zu können.