Victoria Seelow in der Vorrunde gegen die SG Brüchmühle

Jörg Jankowsky

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Seit dem Jahr 2002 starten die Fußballer von Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf mit ihrem Giebelsee-Cup ins neue Jahr und locken jährlich mehrere hundert Fußball-Fans in die gleichnamige Sporthalle an der Petershagener Elbestraße. Am 6. Januar findet der mittlerweile 16. Fußball-Giebelsee-Cup in Petershagen-Eggersdorf statt.

Auch bei dieser Turnier-Auflage werden wieder acht Mannschaften aus Berlin und Brandenburg um den begehrten Wanderpokal, der diesmal vom Bürgermeister der Gemeinde, Olaf Borchardt, gestiftet wurde, spielen und ihre Ballkünste in der Giebelsee-Halle präsentieren. Ein neuer Pott musste organisiert werden, da Eintracht Mahlsdorf den zweiten Pokal in der Turniergeschichte gewonnen hatte. Den Ersten hatte der FC Strausberg gewonnen. Wer das Turnier dreimal gewinnt, kann den Pokal für immer behalten.

Bevor jedoch der erste Anpfiff des 16. Cups ertönt, fand zuvor die traditionelle feierliche Gruppen-Auslosung statt.

Diesmal wurde im Volkshaus Strausberg anlässlich der Fußball-Weihnachts- und Jahresabschlussfeier von Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf ausgelost. Als Los-Feen agierten Wioletta Lasch, Altlandsbergs erste Bierkönigin, und Stefanie Weiß, die blau-weiße Vize-Miss Oktoberfest 2017. Natürlich unter fachmännischer Aufsicht des Sportlichen Leiters der Doppeldorf-Fußballer, Ralf Korthals.

Erneut war keine Mannschaft gesetzt. Alle Teams befanden sich komplett im Los-Topf, dem funkelnagelneuen dritten Wanderpokal. Das sorgte wie immer für Spannung und letztlich äußerst interessante Vorrunden-Gruppen, die Wioletta und Steffi per Los zusammenstellten.

Erneut darf der Cup-Gewinner des Vorjahres, Eintracht Mahlsdorf (Berlin-Liga), das Eröffnungsspiel gegen die SG Bruchmühle (Landesklasse Ost) bestreiten. Vervollständigt wird die Gruppe A durch Grün-Weiß Ahrensfelde (Landesklasse Nord) und Oberligist Victoria Seelow.

In der Gruppe B treffen mit dem FV Erkner, Germania Schöneiche und Gastgeber Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf gleich drei Landesligisten aufeinander. Das Oberliga-Team des FC Strausberg komplettiert das Feld. Eine heiße und spannende Vorrunde um die vier Halbfinal-Plätze ist also programmiert. Wie immer wahrscheinlich mit einigen Überraschungen. Überaus interessante Begegnungen stehen somit bereits im Vorrunden-Spielplan, der mit der Partie Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf gegen den FC Strausberg seinen abschließenden Höhepunkt zu bieten hat.