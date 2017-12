Grünheider jetzt Füchse-Profi

Michel Nowak

Grünheide/Berlin (MOZ) Handball-Bundesligist Füchse Berlin holt für ein halbes Jahr Rückraumspieler Oliver Milde an die Spree. Der 24-Jährige hat das Handball-Spielen einst in Grünheide gelernt. Sein Vater Volker ist bis heute Betreuer der ersten Männermannschaft des Grünheider SV in der Oberliga Ostsee-Spree.

Als Jugendspieler wechselte Oliver Milde zunächst an die Sportschule nach Potsdam, später zur A-Jugend der Füchse Berlin. In einem Team mit den heutigen Nationalspielern Paul Drux und Fabian Wiede wurde er zweimal Deutscher A-Jugendmeister. Sein Trainer war damals Bob Hanning.

Nach dem Abitur agierte Milde zunächst als Vertragsspieler beim Zweitligisten HC Empor Rostock. Von dort wechselte er vor dreieinhalb Jahren zum Liga-Konkurrenten VfL Lübeck-Bad Schwartau.

Künftig ist der 1,90 Meter große Rückraumspieler also für die Füchse Berlin im Einsatz. "Ich freue mich sehr, dass Oliver zu uns nach Hause kommt. Wir sind froh, dass er unseren Kader ab dem neuen Jahr verstärken wird. Oliver wird uns auf Anhieb helfen können", sagt Manager Hanning.

Für Oliver Milde geht ein großer Wunsch in Erfüllung. "Einmal erste Liga spielen, das wäre noch so ein Traum", hatte der Grünheider in den vergangenen Jahren mehrfach gesagt. "Ich bin sehr glücklich, dass ich jetzt diese Chance erhalte. Das ist ein schönes Gefühl. Ich werde das halbe Jahr so richtig genießen." Es sieht ganz danach aus, als würde der Bundesliga-Traum in Erfüllung gehen.