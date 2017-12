Roland Hanke

Beeskow (MOZ) Der 21. Wintercup des SV Preußen Beeskow im Hallen-Fußball wartet mit acht Mannschaften auf. Am 6.Januar treten in der großen Halle des Sport- und Freizeitzentrums der Kreisstadt neben zwei Gastgeber-Teams auch Dynamo Eisenhüttenstadt, der FSV Union Fürstenwalde II, Blau-Weiss Markendorf, der 1.FC Frankfurt II, die SG Wiesenau und Blau-Weiß Groß Lindow an.

Die Vorrunde beginnt um 14 Uhr, gespielt wird zwölf Minuten durchgängig pro Partie.