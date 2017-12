Der Radsport hält ihn im Bann

Kerstin Bechly

Frankfurt (MOZ) Es hat schon etwas von einem Generationswechsel, wenn der einstige Weltklasseathlet und Radsporttrainer Gerhard Lauke in den Ruhestand wechselt und mit Roman Duckert und Leon Heinschke zwei Nachwuchshoffnungen des FRC 90 für ihre Entwicklung geehrt werden.

Gerhard "Eddi" Lauke wusste, dass sein Verein ihn nach seinem "leisen" Gang in den Ruhestand im Frühsommer öffentlich verabschieden wollte. Dass dies aber beim 10. Frankfurter Kreisel vor fast 800 Zuschauern und im Kreise von 30 Nachwuchsradsportlern erfolgte, ließ den 65-Jährigen doch die Stimme ein wenig weich werden. Aber welches der schönste Erfolg in seiner aktiven Laufbahn war, konnte er ohne zu zögern sagen: "Das war der dritte Platz bei den Weltmeisterschaften 1974 in Montreal im Mannschaftszeitfahren über 100 Kilometer".

Über Freunde war der damals Neunjährige bei der BSG Stahl Eisenhüttenstadt zum Radsport gekommen, wechselte 1967 zu Dynamo Frankfurt, später nach Berlin, 1976 zum ASK Frankfurt. Seine "aktiven Jahren" datiert Lauke auf 1971 bis 1980. Als Gesamtdritter der Friedensfahrt 1976 feierte er seinen größten Einzelerfolg, im selben Jahr nahm er an den Olympischen Sommerspielen in Montreal teil, wurde Zehnter mit der Mannschaft.

Nahtlos schloss sich die Karriere als Trainer an. Ob Frank Schulz, Enrico Prix, Lisa Bache, Robert Bengsch, der einmal mehr den Frankfurter Kreisel moderierte, oder sein Sohn Ronny Lauke - sie alle blicken auf nationale und internationale Erfolge. Eines der jüngsten erfolgversprechenden Talente des bisherigen Landestrainers ist Roman Duckert. Der 15-jährige Müllroser gewann bei den Deutschen Schülermeisterschaften auf der Straße Silber mit der Mannschaft, ebenso im Punktefahren auf der Bahn, dazu Teambronze.

Vom Radsport lassen kann "Eddi" Lauke nicht. Kaum im Ruhestand, begleitete er im Juni Sohn Ronny und dessen Frauen-Profi-Team Canyon SRAM Racing zur Straßen-WM nach Norwegen. "Ich habe ihn als Mechaniker unterstützt. Das war das erste Mal in dieser Form. Ich würde das wieder machen", sagte der Wiesenauer. "Radsport hat mir immer unheimlich viel Spaß gemacht, sonst wäre ich nicht dabei geblieben." Unterstützung fand er all die Jahrzehnte in seiner Frau Cornelia, einer Handballerin: "Sie musste viel entbehren, war aber auch wie eine Mutter zu den Sportlern und hat sich ihre Probleme angehört, wenn sie bei uns zum Kaffee und Grillen kamen."

Eher nebenbei erzählt Lauke, dass ihn Räder weiter begleiten: Er sammelt italienische und DDR-Produkte aus den 1970- bis 90er Jahren. Derzeit stehen 15 Stahlrösser bei ihm zu Hause. Eines der wertvollsten wird gerade aufgearbeitet: Dan Radtke, Trainerkollege und Geschäftsführer des FRC 90, hatte ihm das Rennrad, mit dem er bei der WM 1985 in Colorado Bronze im Mannschaftszeitfahren gewonnen hatte, zum 65. Geburtstag geschenkt.

Fast fünf Jahrzehnte jünger als Gerhard Lauke ist Leon Heinschke. Der 18-Jährige vom FRC 90 ist Deutscher Junioren-Meister auf der Straße, wurde 13. im Einzelzeitfahren bei der Junioren-WM und empfahl sich mit vorderen Platzierungen bei Straßenrennen in Luxemburg und Italien. Als erster Ur-Frankfurter nach der Wende wechselt der FRC-Aktive im neuen Jahr in ein Profiteam - in das Development Team Sunweb. Mit den neuen Kollegen hat Heinschke bereits mehrere Trainingswochenenden unter anderem in Holland absolviert.

"An der Cottbusser Sportschule trainiere ich künftig nach Trainingsplänen von Sunweb." Ab März, April geht es in die ersten Rennen unter neuen Teamfarben. Auch wenn der Lokalmatador zuletzt bei den Deutschen Meisterschaften im Omnium als Dritter der Junioren seine Vielseitigkeit unter Beweis gestellt hat, sieht er seine Zukunft auf der Straße. "Ich will vor allem meine Fähigkeiten am Berg ausbauen. Wohin es mich führt, kann man noch nicht sagen. Aber die großen Rundfahrten wie den Giro d'Italia oder die Tour de France will ich einmal mitfahren", formuliert der zurückhaltend wirkende junge Mann seine ehrgeizigen Ziele.

Zurückhaltung lässt er seine Konkurrenten nicht spüren, weiß Radtke über den "Spätentwickler" zu berichten, der 2010 unter Frank Hoffmann mit dem Radsport begann. Er sei anfangs hinterher gefahren und nur seine athletischen Fähigkeiten brachten ihm einen Bonus für die Aufnahme an der Sportschule. "Leon zeigt, dass man Sportlern Zeit geben muss und sie ihren Weg gehen können. Uns als Verein erfüllt es mit Stolz, dass er den Schritt zu den Profis geschafft hat." Für seine Entwicklung ehrte der Verein den 18-Jährigen beim Frankfurter Kreisel genauso wie Roman Duckert.