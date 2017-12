Ohne Zwang das Ziel vor Augen

Henriette Brendler

Fürstenwalde (MOZ) Bis zum 19.Februar können die Leser der Märkischen Oderzeitung für ihre Favoriten bei der Wahl der populärsten Sportler des Jahres 2017 in Oder-Spree abstimmen. Die MOZ stellt in loser Folge alle 36 Kandidaten vor. Heute: Bogenschütze Horst Kleber von der BSG Pneumant Fürstenwalde.

Viele Hobby-Sportler bleiben ihrer Sportart treu, auch wenn sie das Rentenalter erreicht haben. Horst Kleber, ehemals erfolgreicher Volleyball-Trainer, gehört nicht dazu. Er suchte vor knapp drei Jahren eine neue Herausforderung und fing kurzerhand mit dem Bogenschießen an. Die Erfolge ließen nicht lange auf sich warten. 2017 gewann er zwei Silbermedaillen bei den Landesmeisterschaften, belegte bei den Deutschen Meisterschaften für Bögen ohne Visier in der Halle Platz4 und wurde Siebter im Freien.

"Die größte Überraschung war für mich aber, als ich Anfang des Jahres den Pokal als bester Schütze Brandenburgs im Jahr 2016 überreicht bekam, denn damit hatte ich wirklich nicht gerechnet", berichtet Horst Kleber. An die Deutschen Meisterschaften im August denkt der gebürtige Leipziger ebenfalls gern zurück, obwohl die Bedingungen schwer waren.

"Es gab einen Gewitterregen, dann war es heiß und schwül. Zwei Tage Wettkampf sind außerdem extrem anstrengend. Aber die Atmosphäre in Jena hat mir gefallen. Immerhin kann man sich dort mit den Besten seiner Altersklasse messen", sagt der 68-Jährige. Am Ende belegte Kleber den siebten Platz mit dem Jagdbogen. Ein Ergebnis, über das er sich freut. Zum einen, weil er aufgrund von Teilnehmermangel bei den Jüngeren in der AK Ü 55 starten musste, zum anderen, weil er mit 1060Ringen eine neue persönliche Bestleistung erreichte.

Bei den Hallen-Meisterschaften im März schrammte der ehemalige Schwimmmeister dagegen nur knapp am Podest vorbei. Acht Ringe fehlten für Platz3, den er im Vorjahr geschafft hatte. "Verloren habe ich bei der letzten Passe, als ich nur 9-9-5 geschossen habe. Das Problem war, dass ich es unbedingt wollte. Aber beim Bogensport kann man nichts erzwingen", so seine Analyse. Dennoch sei es ein guter Wettkampf gewesen, denn er habe über seinem eigenen Durchschnitt gelegen.

Die Präzision, der Fokus auf das Ziel und die völlige Ruhe des Körpers faszinieren den studierten Landwirt am Bogenschießen. "Das ist eine andere Art des Sports. Beim Volleyball bekommt man den Ball auch mal mit Druck durch. Beim Bogenschießen geht das nicht", erklärt Kleber. Von seinen jahrzehntelangen Erfahrungen als Trainer kann der Schütze aber bis heute profitieren.

"Ganz oder gar nicht", ist sein Motto. So hat Horst Kleber die Volleyball-Herren der BSG Pneumant in die Brandenburg-Liga geführt und sich auch an seine neue Sportart herangetastet. Der Fürstenwalder hat Fachliteratur gelesen, Bögen getestet und sich eigene Pfeile anfertigen lassen. Verbissen ist der Senioren-Sportler aber nicht. "Es ist kein Zwang mehr zu gewinnen. Ich möchte einfach immer ein bisschen besser werden, bis ich an der Spitze angekommen bin."