Stimmungsvolle Biest-Aufführung

Norbert Faltin

Nauen (BRAWO) Vor ausverkauftem Haus spielten die Kinder der Grundschule am Lindenplatz bei ihrer diesjährigen Weihnachtsaufführung. Mit viel Herzblut führten die Kids das Musical "Die Schöne und das Biest" auf.

Unter der fachmännischen Anleitung der Lehrer Lisa Mellin (Text, Regie), Kerstin Schleusner, Ute Nitetzki (beide Bühnenbild) und Ingo Mißmann (Technik) sowie dem technischen Support von Heiko Dahms (technische Assistenz) und Martin Torkler (Bühne) wuppte das Schulensemble gleich zwei Aufführungen nacheinander. Und für die Kita-Kinder gab's auch noch eine Sondervorstellung.

Schulleiterin Heike Dietrich dankte allen Akteuren und auch den Sponsoren, die die Aufführung unterstützt haben - darunter auch Firma XXL Poster für das edle Bühnenbild sowie Martin Tralau und Tim Bauch für deren professionelle Filmarbeiten.

Davor, dazwischen und im Nachgang sorgte der Förderverein für das leibliche Wohl. Alle Lehrerinnen und Lehrer der Schule hatten zuvor in tagelanger Kleinarbeit mit ihren Klassen die jeweiligen Tänze einstudiert und Kostüme gebastelt.

Während die ehrwürdige Turnhalle der Grundschule in den Vorjahren durch die Zuschauermengen aus allen Angeln zu springen drohte, sorgte in diesem Jahr das strenge Reglement der Brandschutzverordnung dafür, dass nur eine begrenzte Anzahl an Eintrittskarten vergeben wurde. Dem Erfolg des "Biests" tat's keinen Abbruch. Das Publikum schenkte den engagierten Jungschauspielern minutenlangen Beifall. Und: Wer die Aufführung nochmals sehen möchte, bekommt für einen schmalen Taler im Sekretariat die passende DVD mit beiden Aufführungen.