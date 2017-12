Gemeindezentrum soll bis zum Sommer eröffnet werden

Friedhelm Brennecke

Leegebruch (OGA) Im Juni 2015 hat Leegebruchs Gemeindeparlament den Neubau eines Gemeindezentrums mit Bibliothek, Bürgersaal und Sporthalle auf dem Grundstück des ehemaligen Wasserwerks einstimmig beschlossen. Drei Jahre später, also in der ersten Hälfte 2018, werden die Bibliothek und Gemeindeverwaltung in den Neubau umziehen.

"Ich freue mich, dass dieser Beschluss gefasst wurde und dass die Arbeiten im neuen Gemeindezentrum sehr weit fortgeschritten sind", sagt der amtierende Bürgermeister Martin Rother bei einem Rundgang durch das L-förmige, zweigeschossige Haus. Zwar werde der ursprünglich angepeilte Umzugstermin im Februar 2018 nicht mehr eingehalten werden können. Am bisherigen Standort, der aus allen Nähten platzt, sei mit dem Eigentümer des Eichenhofs eine kurzfristige Mietvertragsverlängerung vereinbart worden.

Wer den Neubau auf dem gemeindeeigenen Grundstück durch den Haupteingang betritt, passiert das große Treppenhaus, in dem ein Aufzug für Barrierefreiheit ins Obergeschoss sorgt, und erreicht im Erdgeschoss gleich jene Bereiche, mit denen der Bürger am meisten zu tun hat, nämlich das Einwohnermeldeamt und die Kita-Verwaltung. Vier Arbeitsplätze werden im einzigen Großraumbüro - dem Meldeamt - eingerichtet. Dafür wird auch neues Mobiliar angeschafft, während ansonsten die Möbel aus dem Rathaus im Eichenhof mit in die Birkenallee 1 umziehen werden.

Wer etwa seinen Ausweis verlängern möchte, zieht eine Nummer, kann in einem eigenen Wartebereich Platz nehmen und bekommt seine Nummer eingeblendet, wenn er an der Reihe ist. Im Erdgeschoss befinden sich weitere Büros, unter anderem die Gemeindekasse. Am Ende des L-förmigen Gebäudes schließt sich der Bürgersaal an, in dem die Bauhandwerker noch gut zu tun haben. Dort werden künftig die Gemeindevertreter tagen und Ausschusssitzungen stattfinden. Der große Raum lässt sich durch eine Trennwand in zwei kleinere Räume teilen.

Der Bürgersaal ist auch für Veranstaltungen der Gemeinde konzipiert, etwa für Senioren-Weihnachtsfeiern oder vergleichbare Ereignisse. "Private Feiern wird es dort aber nicht geben. Denn wir wollen den örtlichen Gastwirten keine Konkurrenz machen", sagt Martin Rother.

Alle Büros haben vergleichbare Größen. Lediglich der neue Bürgermeister oder die neue Bürgermeisterin bekommt mehr Platz zugestanden. Nahezu bodenlange Fenster an beiden Seiten des Eckzimmers über der Bibliothek im vorderen Teil des Gemeindezentrums lassen viel Licht in den Raum, sollen Transparenz symbolisieren und passen gut zur großen Glasfassade der Bibliothek.

Auch die beiden Amtsleiter Martin Rother (Innere Verwaltung, Kämmerei, Schule und Soziales) und Norman Kabuß (Gestaltung der Umwelt, Ordnung und Sicherheit) haben oben ihre Büros. Rother ganz am Ende des Gebäudes oberhalb des Bürgersaals, Kabuß in der Mitte. Auch dort ist für Wartende ein kleiner Aufenthaltsbereich vorgesehen. Ein ADV- und Kopier-Raum sowie Archiv- und Lagerräume befinden sich zudem im Obergeschoss, ebenso eine Teeküche für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zwei Büros sind "auf Vorrat" gebaut und für künftige Beschäftigte gedacht. Eine neue Stelle für einen Abwasser-Techniker soll schon bald besetzt werden.

Rund 1 500 Quadratmeter Nutzfläche hat das neue Gemeindezentrum. 4,3 Millionen Euro lässt sich Leegebruch das kosten. "Das ist gut angelegtes Geld, von dem die gesamte Gemeinde etwas haben wird", ist Rother überzeugt. "Wir haben modern, aber keineswegs luxuriös gebaut und auch die Sporthalle werden wir in den nächsten Jahren noch errichten.", versichert Rother.