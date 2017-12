Pärchen geht mit Messern aufeinander los

MOZ

Rheinsberg (MOZ) Mit Messerstichen endete der Streit zwischen einer 43-Jährigen und ihrem drei Jahre jüngeren Freund. Das Paar trank am Mittwochabend gemeinsam in Rheinsberg Alkohol. Dabei beleidigte der Mann, bei dem später 2,42 Promille gemessen wurden, die Frau und ihre Kinder. Gegenüber dem 15-jährigen Sohn wurde er sogar handgreiflich. Daraufhin griff sie zum Messer und stach in Richtung des 40-Jährigen. Dieser war ebenfalls mit einem Messer bewaffnet und stach zurück. Beide zogen sich leichte Verletzungen zu. Das Paar kam ins Krankenhaus.