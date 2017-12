Bekifft mit Kind im Auto

MOZ

Neuruppin (MOZ) Im Drogenrausch und mit einem Kind im Auto ist eine 28-Jährige von der Polizei angehalten worden. Die Beamten hielten die Frau am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr an der Neuruppiner Artur-Becker-Straße an, weil ein Licht defekt war. Da sie sich auffällig verhielt, wurde die Mutter auf Drogen getestet. Der Test reagierte positiv auf Cannabis. Im Auto saß auch die neunjährige Tochter der Frau. Die 28-Jährige durfte nicht weiterfahren. Weil sie bereits zum dritten Mal unter Drogeneinfluss erwischt wurde, schaltete die Polizei das Jugendamt ein.