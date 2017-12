Seeger-Schüler spendeten für Tiere

Simone Weber

Rathenow (BRAWO) Zur traditionellen Tierweihnacht in der Adventszeit denken die Westhavelländer auch an Katzen und Hunde, die im Rathenower Tierheim in der Bammer Landstraße betreut werden. "Eine unserer Kolleginnen hatte eine Futterspende im Tierheim abgegeben, und so kamen wir spontan auf die Idee, gemeinsam noch einmal weitere Spenden zu sammeln. Durch die Schule haben wir gleich Unterstützung bekommen", so Diana Prestel, gemeinsam mit Michaela Hildebrand Reinigungskraft in der Otto-Seeger-Grundschule. "Dass die Kinder so fleißig mitgemacht haben, ist toll."

Die Grundschüler sammelten in den Tagen vor Weihnachten dutzende Dosen und Tüten mit Futter. Auch Zubehör und Tierspielzeug. "Ich habe selbst zwei Katzen: Hexe und Susi", so Amy aus der 3. Klasse, die zwei große Tüten Katzenfutter in die Schule brachte. Ihr Mitschüler Samuel, der zuhause eine Katze hat, brachte eine Hundeleine mit. "Auch Lehrer der Duncker-Oberschule, Kinder des Kinder- und Jugendtreffs Freizeit Mühle und Unternehmen wie die Bäckerei Thonke und die Total-Tankstelle, haben sich an der Spendenaktion beteiligt", so Michaela Hildebrand.

Das Tierheim in der Bammer Landstraße 33c in Rathenow hat montags bis freitags von 9.00 bis 12.00 und von 14.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. Telefonisch erreicht man die Mitarbeiter unter 03385/510494. Es besteht ein Spendenkonto bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse Potsdam mit der IBAN: DE35 1605 0000 3857 0007 40.