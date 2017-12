Keine Gräte mag es sauer

Peter Wittstock

Havelland (BRAWO) Schon unsere Vorfahren, die das Havelland bewohnten, wussten Fisch als Nahrungsmittel zu schätzen. Auch ohne Kenntnis von Eiweißgehalt und Kalorien stellten die Menschen seit der Jungsteinzeit verschiedenen Schuppentieren nach. In Museen ausgestellte archäologische Funde von Angelhaken, Harpunen und Reusen (so auch im Archäologischen Landesmuseum in Brandenburg an der Havel) veranschaulichen heute vorchristliche Fangmethoden. Heimischer Fisch kommt noch heute auf die Teller.

Neben einigen Profifischern an der Unteren Havel gibt es viele Freizeitangler. Aber nur die wenigsten von ihnen würden wohl Weißfisch verarbeiten. Zu diesem gehören Plötzen (Rotaugen), Güstern, Bleie (Brassen) und Rotfedern. Sie beißen bei uns am häufigsten. Nur essen mag sie kaum noch jemand - wegen teils sehr vieler Gräten. Doch gibt es eine traditionelle Zubereitungsart, bei der Gräten sozusagen aufweichen. Den Älteren unter uns wird allein bei Erinnerungen daran das Wasser im Munde zusammen laufen. Das liegt am Essig, der verwendet wird. Gerade unmittelbar nach Silvester könnte sauer einlegter Bratfisch eine willkommene Kost sein.

Zunächst muss der gefangene und artgerecht getötete Fisch, idealer Weise nur bis zu 20 Zentimeter lang, geputzt und ausgenommen werden. Erst größere Mengen lohnen den Aufwand. Der geputzte Fisch kann (muss aber nicht unbedingt) in einer Panade gewälzt werden. Ein Mix aus Mehl und Paniermehl eignet sich bestens. In die Pfanne kommt, je nach Belieben, Öl oder Butter. Der Fisch wird wenige Minuten von beiden Seiten gebraten. Zwei Wenden dürften genügen, bis die Haut kross und knusprig ist. Das sieht appetitlich aus, riecht auch so. Einziges Problem beim nicht empfohlenen Verzehr: Diese lästigen Gräten. Jetzt kommt Essig ins Spiel. Genau wie bei Brathering.

Mit Essig und Wasser im Verhältnis von 1:3 bis 1:4 wird der Sud angesetzt. Die Menge richtet sich nach der Größe des Topfes bzw. nach der Menge Fisch, die eingelegt werden soll. Jetzt wird mit Salz und Zucker abgeschmeckt, bis eine geschmackliche Mischung aus sauer, süß und salzig entsteht. Man kennt das aus Dosen mit Bratheringen, in denen nach dem Öffnen auch Zwiebelringe und Piment zu sehen sind. Die kommen auch in den Sud. Ferner gibt man Lorbeerblätter und Pfeffer hinzu. Das Ganze wird fünf bis zehn Minuten aufgekocht. Die einen lassen die Fische dann im Sud schwimmen, die anderen gießen den Sud über sie. Dafür benötigt man eine große Schüssel. So oder so wird das Ganze abgedeckt - mit Tuch, Deckel oder großen Teller. Wenn alle Fische vom Sud bedeckt waren, sind sie bereits am vierten Tag servierfertig.

Während sich die Hauptgräte problemlos entfernen lässt, sind die anderen Gräten praktisch nicht mehr zu spüren beim Kauen. Ob mit Bratkartoffeln angerichtet oder als Appetithappen zwischendurch - der so zubereitete Weißfisch gilt bei einigen älteren Havelländern noch heute als Delikatesse. Ob auch unseren Nachfahren bei Gedanken an auf diese Weise zubereiteten Weißfisch das Wasser im Munde zusammen läuft, wird sich zeigen. Zumindest kann man, wenn man sich beim Fang auf Rotauge, Brasse & Co. beschränkt, auch ohne Fischereiprüfung die Angel auswerfen. Dafür muss man lediglich eine Angelkarte erwerben (erhältlich als Tages-, Wochen- und Jahresticket). Zu haben sind die Karten bei Touristinformationen, Angel- oder Zooläden, wo gleichzeitig die Fischereiabgabe entrichtet wird. Mehr Infos auf www.havelland-tourismus.de.